Kreis Lörrach Der Körper als Feind

Kreis Lörrach (lhk). Wie Menschen, die unter einer Psychose leiden, ihre Umwelt wahrnehmen – das können Interessierte noch bis Freitag, 7. Juli, in einer Ausstellung im Landratsamt erfahren.

Der Grund dafür: Im Foyer des Landratsamts in Lörrach steht seit Freitagnachmittag eine sogenannte Psychosebox. Sie gehört zur Ausstellung des Projekts „Inklusiv vernetzt“. Organisiert wurde das Ganze von der Kirchengemeinde Fahrnau und dem Diakonischen Werk, um über seelische Gesundheit aufzuklären – ganz nach dem Motto: „Verrückt? Na und!“

„Weltweit leidet jeder vierte Mensch unter einer psychischen Störung – in Deutschland sind es acht Millionen. Es ist der häufigste Grund für eine Krankschreibung“, erklärte Sozialdezernentin Elke Zimmermann-Fiscella.

Zusätzlich zur Box sind zehn Plakate ausgestellt – alle fallen wegen ihrer bunten Farben besonders ins Auge. Verschiedene Schwerpunkte erzählen von den Erkrankungsmöglichkeiten. Doch alle drehen sich um das gleiche Thema: „Dein Körper – Dein Feind“.

So können Besucher auf dem einen Plakat die Erfahrungen eines Mädchens nachlesen, das sich ritzt, sich also mit Rasierklingen Wunden zufügt – es geht um Selbstmordgedanken und Mobbing in der Schule. Auf einem anderen geht es wiederum um Depressionen und Ängste.

„Man muss den Menschen mehr Verständnis entgegenbringen. Jeder gehört zur Gesellschaft dazu, das muss man sich bewusst machen. Deswegen soll die Ausstellung die Hürden und Vorurteile nehmen, die Menschen gegenüber Erkrankten haben“, erzählte Christiane Alt vom Diakonischen Werk.

Psychosebox als Erfahrung

Zwischen den bunten Infotafeln und Plakaten fällt die Psychosebox kaum auf: Klein und unscheinbar. Innen steht ein Fernseher und von der Wand lässt sich eine Bank herunter klappen – schließlich dauert der Film sechs Minuten.

Und diese Minuten haben es in sich. „Der Betrachter wird in die Erlebniswelt eines an einer Psychose erkrankten Menschen mitgenommen. Damit alles seine Richtigkeit hat und man wirklich das Gefühl einer Psychose erleben kann, haben wir den Film in Zusammenarbeit mit Betroffenen entwickelt“, erklärte Jörg Breiholz, Diakonie-Fachbereichsleiter Seelische Gesundheit.

Nimmt der Besucher Platz, sieht er den Film mit Szenen aus der Sicht des Betroffenen. Das Herz klopft, der Film beginnt. Einige Szenen kennt wohl jeder aus dem Alltag: Das panische Suchen nach dem Schlüssel und die Frage „Wo war die Haltestelle noch gleich?“

Neu sind allerdings die wirren Stimmen im Kopf, im Film als aggressives Flüstern dargestellt: Du bist an allem schuld, die Menschen beobachten dich, sie lachen über dich, suggerieren sie dem Zuschauer. Zu den Stimmen gesellt sich eine seltsame Gestalt mit dunklen Augenrändern – eine Halluzination. Als Besucher verlässt man die mitunter beklemmende Ausstellung jedenfalls mit dem Gefühl, sich nun besser in die Erlebniswelt eines psychisch Kranken hineinversetzen zu können.