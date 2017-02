Von Gerd Lustig

Mit sich und mit der Welt ihrer Bienen sind derzeit die Imker im Kreis Lörrach sehr zufrieden. „Aktuell gibt es nichts Auffälliges, alles ist im grünen Bereich“, stellte Vorsitzender Norbert Uttner bei der jüngsten Kreisversammlung der Imker im Gasthaus „Maien“ in Obereichsel fest.

Kreis Lörrach. Gefreut hat sich Uttner nicht nur über den guten Besuch der Versammlung, sondern auch über das schöne und warme Wetter am Sonntag. „Unsere Bienen sind da zum ersten Mal geflogen“, sagte der Kreisvorsitzende. Dass das vergangene Jahr nicht unbedingt als eines der ertragreichsten in Sachen Honigernte einging, betrachtet er als den ganz natürlichen Verlauf der Dinge. „Es war ein eher schwaches Jahr mit Ernten zwischen 15 und 30 Kilogramm Honig pro Volk“, konstatierte Uttner.

Zudem beobachtet der Kreisvorsitzende der Imker auch starke Schwankungen beim Gesundheitszustand der Bienenvölker, die aber nicht eindeutig zu erklären seien. Im vergangenen Jahr sei es aber um die Gesundheit der Bienen gut bestellt gewesen. Imker müssten selbst einen Beitrag leisten und ihre Bienenvölker vorsorglich behandeln, zum Beispiel mit Ameisen- und Oxalsäure, wie er empfahl. Grundsätzlich appellierte er aber an seine Imkerkollegen, künftig noch mehr Sorgfalt beim Ausfüllen der Zuschussanträge, die über das Landwirtschaftsministerium an das Land Baden-Württemberg und an den EU-Sozialfond gestellt werden können, an den Tag zu legen.

Was der Kreisvorsitzende zudem festhielt: Imker seien heute überwiegend Amateure, die grundsätzlich Gutes für die Natur tun wollten. Darin war er sich auch absolut einig mit dem Referenten des Tages, Michael Fuchs vom Imkerverein Schopfheim zum Thema „Entwicklungsgeschichte der Honigbiene“.

Während Bienenzucht früher eher einen Zuerwerb bedeutete, ist die Imkerei inzwischen längst von der Motivation geprägt, die Natur Natur sein zu lassen und davon, dass sich der Mensch ein bisschen zurücknimmt.

„Willst Du weise sein, sei eine Biene“, stellte daher auch Referent Michael Fuchs als Motto über seinen kurzweiligen Vortrag. Gerade in der heutigen Honigbiene sieht er ein seit rund 120 Millionen Jahren auf der Erde lebendes fossiles Insekt, das sich immer durch Anpassung an die klimatischen Bedingungen bis heute erhalten habe.

Im Vortrag stellte Fuchs Eigenschaften, Vorzüge und Nachteile der unterschiedlichen Arten wie Mellifera, Ligustica, Caucasica, Carnica oder den Hybrid Buckfastbiene vor und gab den Imkern den einen oder anderen Tipp und guten Ratschlag. „Kaufen Sie nie von ausländischen Züchtern eine Königin und lassen Sie ich stets ein Gesundheitszeugnis geben“, empfahl der Experte. In der Kreisimkerschaft sind derzeit etwa 600 Bienenzüchter aus insgesamt acht Vereinen mit jeweils fünf bis zehn Bienenvölkern à jeweils rund 50 000 Bienen organisiert.

Die Kreisimker betreiben auf der Regiomesse Lörrach, die vom 18. bis 26. März stattfindet, wieder einen gemeinsamen Stand.