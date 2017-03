Kreis Lörrach Diagnostik auf dem Vormarsch

Kreis Lörrach (sat). Die Diagnostik hat in den vergangenen Jahren die Medizin enorm weitergebracht und gewinnt zunehmend an Bedeutung, erklärte Helmut Mett, Organisator des BioValley-Treffpunkts Lörrach, beim Pressegespräch am Mittwochabend. Daher hat die WFL Wirtschaftsförderung Lörrach ihre Vortragsreihe in diesem Jahr unter das Thema „Diagnostik in Forschung, Dienstleistung und medizinischer Anwendung“ gestellt. In vier Vorträgen werden Vertreter aus der Pharma- und Biotechindus­trie sowie von Universitäten oder Forschungsinstituten das Thema beleuchten.

Den Anfang machte Matthias Essenpreis, CTO Roche Diagnostics, am Mittwochabend im Innocel in Lörrach. „Diesen Referenten zu bekommen, hat mich drei Monate Arbeit gekostet“, sagte Mett, der 20 Jahre bei Novartis in Basel beschäftigt war und daher auf viel Wissen und Kontakte im Bereich Biologie und Pharmaindustrie zurückgreifen kann. Rund 40 Interessierte waren zum Vortrag des weltweiten Marktführers in In-Vitro-Diagnostik gekommen.

Die Veranstaltungen sind offen und richten sich an alle interessierten Personen. Angesprochen werden soll Fachpublikum zur Weiterbildung, etablierte Unternehmen, aber auch Start-Ups. „Unser Zuhörerkreis ist meist eine bunte Mischung – vom Apotheker über die Krankenschwester bis hin zum Studenten ist alles dabei“, erklärte Helga Martin von der WFL Wirtschaftsförderung Lörrach. Die Zuhörer sollen bewusst miteinander ins Gespräch kommen und Kontakte knüpfen, damit die Netzwerkbildung im trinationalen BioValley vorangetrieben wird. Daher ist auch jedem Vortrag eine kleine Vorstellungsrunde vorangestellt, damit sowohl Zuhörer als auch Referenten wissen, mit wem sie es zu tun haben, erklärte Martin. Dieses Vorgehen habe sich nach mittlerweile 16 Jahren Treffpunkt BioValley bewährt.

Die Diagnostik hat in den vergangene Jahren durch teilweise bahnbrechende Methoden und den routinemäßigen Einsatz wichtige Impulse für verbesserte Eingriffe und therapeutische Maßnahmen gegeben. Essenpreis berichtete in seinem Vortrag, dass Durchbrüche in der Technologie zur Gensequenzierung zu neuen Erkenntnissen unter anderem in der Krebstherapie geführt haben. Durch die Verbreitung von Smartphones konnten auch wesentliche Erkenntnisse für den Therapieverlauf gewonnen werden. Daten können nun schneller erfasst und ausgewertet werden.

n Weitere Vorträge: 5. April: „Diagnostische Möglichkeiten im Bereich Selbstmedikation“ mit Rolf Aderjan, CSO Protzek, Gesellschaft für Biomedizinische Technik Lörrach, und Beat Goepfert, CTO Calbact AG, Kaiseraugst; 11. Oktober: „Diagnostik und personalisierte Medizin“ mit Sandra Schordan, Forschungsleiterin, Firalis SAS, Hunigue, und Tobias Bartl, CE plus, Badenweiler; 29. November: „Neue Technologie diagnostischer Tests und Anwendungsgebiete“ mit Gerhard Jobst, CEO Jobst Technologie, Freiburg. Die Vorträge finden jeweils um 19 Uhr im Innocel in Lörrach, Marie-Curie-Straße 8, statt. Anmeldung per E-Mail an biovalley-treffpunkt@wfl-loerrach.de.