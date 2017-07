Kreis Lörrach Die Bevölkerung mit ins Boot holen

Von Michael Werndorff

Knapp vier Jahre ist es her, dass die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE) sowie die Betriebsräte der Chemie- und Pharmaindustrie am Hochrhein den industriepolitischen Dialog mit den Bürgern ergriffen haben. Die Initiatoren zogen nun eine positive Bilanz.

Kreis Lörrach. Die Ansichten der Bevölkerung ernst nehmen und zugleich die Interessen der Industrie, in der auf deutscher Seite 4500 Menschen arbeiten, vermitteln: „Mit unserer Initiative konnten wir Brücken zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen bauen und auch kontroverse Themen in einem sachlichen Dialog bearbeiten. Das Misstrauen konnte ein Stück abgebaut werden“, zeigte sich Catharina Clay, IG BCE-Landesbezirksleiterin, am Montagnachmittag im Rahmen eines Pressegesprächs zufrieden, an dem auch BASF-Betriebsratsvorsitzender Heiko Wodarkiewicz, Klaus Keßner, IG BCE-Bezirksvorsitzender und IG BCE-Bezirksleiter Wilfried Penshorn teilnahmen.

Aus dem Runden Tisch der Chemie- und Pharmaunternehmen entstanden Arbeitsforen, die Themen wie „Besser miteinander auskommen“ oder Standortfragen aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachteten, die zur Schaffung von Transparenz unter Miteinbeziehung verschiedener Akteure wie dem Wirtschaftsministerium ­ beitrugen. Für die Branche sei der Austausch mit der Bevölkerung ein Lernprozess gewesen, blickte Keßner zurück. Insbesondere für das Management der beteiligten Unternehmen habe der Austausch Neuland bedeutet.

Auf der Agenda standen Herausforderungen, welche die Verantwortlichen auch zukünftig noch stark beschäftigen werden, wie Keßner erklärte. Wie können Investitionen getätigt und hiesige Standorte langfristig gesichert werden?

Auch Fachkräftemangel, demografischer Wandel und Industrie 4.0 bleiben Herausforderungen für die Chemie- und Pharmaindustrie am Hochrhein. „Die Aufgaben werden zwar erkannt, doch die Reaktionen und Entscheidungen dauern immer noch zu lange“, kommentierte Penshorn die Lage kritisch. „Wenn wir für die nächste Generation noch Ausbildungs- und Arbeitsplätze in der Branche in der Region haben wollen, sollte in die Menschen und Standorte investiert werden“, gab Keßner zu denken. Hier habe die Initiative Positives bewirkt. So konnten sich hiesige Niederlassungen in ihren jeweiligen Konzernen besser positionieren und Standortsicherung betreiben, verwies der Bezirksvorsitzende auf die gute Entwicklung des Unternehmens DSM.

Kritisch äußerte sich Keßner in Sachen Sozialer Wohnungsbau in Grenzach. Eine Wohnbebauung in Nähe der Produktionsstätten wäre weder im Interesse der Chemie noch der Arbeitnehmer.