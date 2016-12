Tobias Andrist (Mitte), Geschäftsführer des diesjährigen Hauptsponsors EBLD Schweiz Strom , zog den Hauptgewinn der Riesentombola, ein nagelneuer e-Golf im Wert von 34 500 Euro. Der Fünftürer gleitet mit einer Leistung von 80 Kilowatt (115 PS) und einer Höchstgeschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde quasi geräuschlos über die Straßen und überzeugt mit Eleganz und Fahrkomfort. Als Stomanbieter mit Sitz im badischen Rheinfelden bringt „schweizstrom“ seit 2010 Ökostrom aus 100 Prozent Schweizer Waserkraft in deutsche Haushalte. Der e-Golf als Hauptpreis wurde bewusst gewählt, sieht der Ökostrom-Anbieter doch darin eine Möglichkeit, den Weg in eine saubere Energiezukunft umzusetzen.

Bereits als kleiner Bub zog Aron Stiefvater (links) bei der Riesentombola der Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ die Gewinner einer Reise. In diesem Jahr ist es eine ganz besondere Reise. Das REISEBÜRO Stiefvater hat eine Wunschreise nach Maß aus dem Portfolio der neuen Stiefvater-Marke „Circle of discovery“ im Wert von 5000 Euro in die Tombola gegeben. Der Gewinner kann für den Wert von 5000 Euro seinen Traum wahr werden lassen – egal ob er zum Beispiel zu den Koalabären nach Australien, zum Tauchen auf die Malediven oder auf Safari nach Südafrika möchte.

Michael Seilnacht (rechts), Geschäftsführer des FIRST-REISEBÜROS Seilnacht, zog den Gewinner einer einwöchigen Südnorwegen-Kreuzfahrt für zwei Personen. Der vom FIRST-REISEBÜRO gemeinsam mit seinem Partner TUI-Cruises gestiftete Preis hat einen Wert von 5000 Euro, inklusive Transfer von und nach Kiel. Die Reise führt vom 18. bis 26. Juli 2017 mit der MS „Mein Schiff 6“ nach Südnorwegen und in die dänische Metropole Koppenhagen. Untergebracht sind die Gewinner in einer Balkonkabine des jüngsten Wohnfühlschiffes der „Mein-Schiff“-Flotte. Die achttägige Kreuzfahrt lädt dazu ein, beeindruckende Naturschauspiele und typische skandinavische Städte zu entdecken. Die Reise beginnt und endet in Kiel. Weitere Hauptgewinne sind ein Pegasus E-Bike im Wert von 2600 Euro, gestiftet von Radsport Bieg, ein Wochenende in der Master-Suite des neuen Hotels „Stadt Lörrach“ im Wert von rund 2500 Euro, eine Genusswoche für zwei Personen im „Trattlerhof“ in Kärnten im Wert von 2000 Euro, sieben Verwöhntage für zwei Personen im Vier-Sterne-Superior-Hotel „Das Schäfer“ im Großen Walsertal im Wert von 2000 Euro, eine Wohlfühlwoche für zwei Personen im Vier-Sterne-Hotel „Cup Vitalis“ im Staatsbad Bad Kissingen im Wert von 1200 Euro, sowie ein Geldpreis von 2000 Euro, gestiftet vom Verleger Dr. Hansjörg Jaumann. Zahlreiche weitere Unterstützer zogen anschließend die mehr als 600 Preise im Gesamtwert von mehr als 80 000 Euro. Fotos: Alexander Anlicker