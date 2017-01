Kreis Lörrach (dr). Der Seniorenverband öffentlicher Dienst Baden-Württemberg, Regionalverband Lörrach, hat gestern bei seiner Hauptversammlung in der Lörracher Gaststätte „Schwalbenäscht“ Bilanz gezogen.

Als Referentin war erstmals die Justiziarin und Leiterin der Geschäftsstelle in Stuttgart, Ulrike Schork, nach Lörrach gekommen. Dass der Beamtenbund und auch der Seniorenverband mit der Landesregierung in Stuttgart keine freundschaftlichen Beziehungen unterhält ist kein Geheimnis. Zu oft schon hat die frühere Grün-Rote Landesregierung einseitig die Beamten und Versorgungsempfänger benachteiligt. Vollmundig hatte die oppositionelle CDU im Wahlkampf zur Landtagswahl versprochen, die abgesenkte Eingangsbesoldung, die Beihilferichtlinien und die Besoldung wieder anzuheben. Jetzt, da die CDU mit in der Regierung sitzt, hätte man diese Versprechen alle vergessen.

Schork berichtete, dass die Rechtsberatung des Seniorenverbandes besonders in den Feldern Versorgung, Beihilfe und Pflege von den Mitgliedern stark nachgefragt werde. In den vergangenen fünf Jahren habe man für die Mitglieder Nachzahlungen von über 200 000 Euro durchgesetzt.

Politisches Dauerthema des Verbandes sei die zeitgleiche Übertragung der Tarifabschlüsse der Angestellten auf die Beamten und Versorgungsempfänger. „Bei den vollen Kassen sind die Mittel dafür vorhanden“, sagte Schork. Schließlich sei der Personalkostenanteil im Landeshaushalt von 2011 bis 2016 um sechs Prozentpunkte gefallen. Nach zwei Urteilen des Bundesverfassungsgerichts zur Besoldung habe man ein Gutachten darüber in Auftrag gegeben. Dieses solle im März vorgelegt werden. Man erhofft sich davon eine schlagende Argumentationshilfe gegenüber der Landesregierung.

Rückblick - Finanzen: In seinem Bericht über die Verbandsaktivitäten berichtete der Kreisvorsitzende Wilfried Haller, dass die Mitgliederzahl auf 227 ganz leicht gestiegen sei. Auch der Kassenbericht von Haller konnte mit einem minimalen Überschuss schließen. Das vergangene Jahr war geprägt von monatlichen Vorträgen und Besichtigungen.

Ehrungen: Für 20 Jahre Mitgliedschaft im Seniorenverband wurden Albrecht Kordeuter und Renate Graeger geehrt. Seit 25 Jahren sind Eleonore Benz und Karl-Heinz Leus im Seniorenverband dabei. Keiner der Geehrten konnte zu der Versammlung erscheinen.

Ausblick:

Am 23. Februar wird Rainer Stickelberger (SPD) über das Thema „Sind neue Sparmaßnahmen beim öffentlichen Dienst wirklich erforderlich“ referieren. Am 25. März wird zu einer Besichtigung des Roche-Hochhauses in Basel gefahren. In diesem Stile geht es mit Reisevorträgen, einer Information zum Thema Parkinson-Krankheit oder die neue Rechtslage der Patientenverfügung weiter.