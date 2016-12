Kreis Lörrach. Das neue Programm des Naturschutzbundes (NABU) Lörrach für 2017 ist da. Für alle, welche die Natur in der Region entdecken oder sich aktiv für ihren Schutz einsetzen wollen, hält der NABU vielfältige Exkursionen und Mitmachangebote bereit. Bei vielen Ausflügen können auch Kinder die Natur hautnah erleben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bei der ersten Exkursion zum Aare-Stausee bei Klingnau, Schweiz, wollen die Naturschützer verschiedene Entenarten, Reiher, Brachvögel und andere Watvögel beobachten am 6. Januar. Am 26. Februar beobachten sie Spechte am Tüllinger Berg. Am 12. Februar führt der NABU in die „Winterbestimmung von Laubbäumen“ ein, und am 10. September in die „Die Welt der Flechten am Tüllinger Berg“.

Auf zwei nächtlichen Rundgängen entdecken die Teilnehmer die Welt der Amphibien: Am 4. Mai geht es ins FFH-Gebiet Wyhlen zu Gelbbauchunke und Co. Am 22. Juni lauschen die Naturschützer im NABU-Biotop bei Binzen und in der Umgebung den Rufen von Kreuzkröte und „Glögglifrosch“.

Der NABU gestaltet zudem den Feldberger Vogeltag mit am 20. Mai, führt am Tag darauf durch einen naturnahen Nutzgarten und lädt am 4. Juni in die Welt der Wildbienen am Läufelberg ein. Wenn die Naturschützer am 10. und am 23. Juni junge Steinkäuze beringen, kann man die kleinen Eulen aus nächster Nähe betrachten. Im Sommer gibt es außerdem Exkursionen zu den Tagfaltern im Südschwarzwald (2. Juli, Ersatztermin 9. Juli), zu den Heuschrecken in der Käppelin-Kiesgrube bei Weil (13. August) und in die Welt der Nachtfalter bei Maulburg (25. August).

Wer den Naturschutzbund zwanglos kennenlernen will, ist außerdem bei den NABU-Treffs im Lörracher Kulturcafé Nellie Nashorn willkommen – immer mittwochabends am 18. Januar, 15. Februar, 17. Mai, 21. Juni, 19. Juli, 20. September, 18. Oktober, 15. November. Am 15. März findet die Mitgliederversammlung statt. Kinder ab vier Jahren und Jugendliche lädt der NABU am 2. April zum Schnuppertag in den Wald beim Lörracher Salzert Lörrach ein. Die „Naturkids“ sind regelmäßig draußen unterwegs, beobachten die Natur, haben viel Bewegung und erleben kleine Abenteuer, teilt der NABU mit. Neu soll eine Gruppe für Kinder und Jugendliche ab elf Jahre gegründet werden.

Um die Natur zu erhalten, braucht der NABU Menschen, die mitanpacken. Daher laden die Naturschützer zu zwei Arbeitseinsätzen ein: am 18. März im Biotop des „Glögglifroschs“ bei Binzen sowie am 14. Oktober an zwei Amphibienteichen bei Kandern. Außerdem freut sich der NABU über Mithilfe bei der Pflege von Streuobstwiesen, bei der Anlage von Amphibienbiotopen und der Kontrolle von Nistkästen, genauso auch beim Verfassen von Stellungnahmen (für den Bereich Hochrhein), bei der Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung oder über ganz neue Ideen.