Kreis Lörrach Die Ruhe vor der Wahl trügt

Von Adrian Steineck

Der Wahlkampf tritt in seine heiße Phase. Morgen in drei Wochen sind die Bürger aufgerufen, ihr Kreuzchen zu machen. Die Plakate der Parteien hängen bereits allerorten. Und doch scheint im Wahlkreis so kurz vor der Bundestagswahl noch Ruhe zu herrschen, was die Besuche von Politikern angeht. Ein Eindruck, der täuscht, wie eine Umfrage bei den Parteien zeigt.

Kreis Lörrach. Die Politprominenz weiß durchaus, wo der Wahlkreis Lörrach-Müllheim zu finden ist. CDU-Anhänger etwa erinnern sich an den Besuch des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl, der im Jahr 1996 auf dem Lörracher Marktplatz vorbeischaute. Ein knappes Jahrzehnt später kam Kohls Parteikollegin und amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel ins Dreiländereck.

Und heute? Angela Merkel kommt zwar nach Südbaden, allerdings nicht in den Wahlkreis, sondern nach Freiburg (12. September). CDU-Kandidat Armin Schuster und sein Team sind dennoch umtriebig. Innenminister Thomas de Maizière war bereits im Weiler Stadtteil Ötlingen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen kommt in die Region (11. September, Bad Krozingen), ebenso Bundeskanzleramtschef Peter Altmaier (21. September, Lörrach). Auch der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Michael Grosse-Brömer unterstützt Armin Schuster im Wahlkampf (12. September, Rheinfelden).

Die SPD setzt auf Fachpolitiker. Während Merkel-Herausforderer Martin Schulz gleich der Kanzlerin nach Freiburg kommt, wo er am 16. September auf dem Platz der Alten Synagoge auftritt, kann Wahlkreiskandidat Jonas Hoffmann auf Unterstützung der früheren Staatssekretärin und Bundestagsabgeordneten Marion Caspers-Merk bauen, die am gestrigen Freitag nach Steinen gekommen ist. Der frühere Arbeitsminister und Parteivorsitzende Franz Müntefering (10. September, Bad Krozingen) macht ebenfalls im Wahlkreis Station. Ansonsten zeigt sich vor allem der SPD-Landtagsabgeordnete Rainer Stickelberger umtriebig und verschickt regelmäßig Pressemitteilungen.

Auch die Grünen haben einiges vor, wie sie im Gespräch mit unserer Zeitung sagen. So gibt es am 5. September eine Flashmob-Diskussionsveranstaltung auf dem Lörracher Marktplatz mit dem Wahlkreiskandidaten Gerhard Zickenheiner und Sandra Detzer, der Landesvorsitzenden der Grünen in Baden-Württemberg. Am 6. September kommt der Landtagsabgeordnete Manfred Lucha nach Lörrach, am 12. September gibt es eine Flashmob-Diskussionsveranstaltung mit Reinhard Bütikofer, dem Vorsitzenden der Europäischen Grünen Partei. Auch Edith Sitzmann (15. September, Rheinfelden), im Landtag als Ministerin für Finanzen aktiv, sowie Verkehrsminister Winfried Herrmann (16. September, Lörrach) und die Bundestagsabgeordnete Kerstin Andreae (19. September, Lörrach und Kandern) schauen vorbei.

Bei der FDP und ihrem Kandidaten Christoph Hoffmann greifen Hans-Ulrich Rülke (7. September, Müllheim und Lörrach), der Fraktionsvorsitzende in Stuttgart, sowie Wolfgang Gerhard (8. September, Weil am Rhein), Präsident der Friedrich-Naumann-Stiftung unterstützend ein.

Das Thema Innere Sicherheit steht auf der Agenda einer Veranstaltung der AfD und ihres Kandidaten Wolfgang Fuhl am 16. September in Steinen, bei welcher der Polizeibeamte Martin Hess und AfD-Landessprecher Ralf Özkara auf der Gästeliste stehen.

Bei der Partei Die Linke war bereits Ende April die Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht auf dem Lörracher Marktplatz zu Gast. Auf der Internetseite der Partei sind bisher lediglich die monatlichen Treffen und die regelmäßigen Infostände vermerkt, spezielle Veranstaltungen zum Wahlkampf fehlen. Die Partei mit ihrem Kandidaten David Trunz war gestern bis Redaktionsschluss für uns nicht erreichbar.