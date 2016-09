Kreis Lörrach. Wo Lehrern im heimischen Landkreis der Schuh drückt, war Thema bei m beim Jahresgespräch des Kreisvorstandes der Lehrergewerkschaft GEW mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Rainer Stickelberger zum Schuljahresanfang. Sowohl die GEW-Kreisvorsitzende Anja Hanke als auch Stickelberger warnten dabei vor Einsparungen bei der Bildung. Die Lehrerversorgung der Schulen im Kreis für das neue Schuljahr ist derzeit eng, teilte die GEW gestern mit. Dies liege jedoch nicht an mangelnden Stellen. „Diese sind da, aber es fehlt an Lehrern“, sagte Hanke. Dies treffe neben den Grund-, Werkreal und Gemeinschaftsschulen vor allem die Sonderpädagogik. Bereits jetzt gebe es daher zahlreiche befristete Verträge auch mit Personen ohne Lehramtsausbildung. Die Kreise Lörrach und Waldshut sind insbesondere betroffen, da sich hier zum einen die Konkurrenz zu Schweiz auswirkt. Zudem wollen viele Lehrer nicht in den ländlichen Raum, heißt es in einer Mitteilung. Die GEW zeigte etliche Lösungsvorschläge dieses Problems auf, denen auch Stickelberger zustimmte. So gelte es vor allem, den Lehrerberuf wieder attraktiver zu machen und den Schulämtern bei der Stellenbesetzung mehr Autonomie einzuräumen. Das Fehlen von sonderpädagogischen Lehrkräften ist nach Meinung der GEW einer der Hauptgründe dafür, dass viele Lehrkräfte die derzeitige Umsetzung der Inklusion bemängeln. „Inklusion ist uns wichtig, aber die aktuellen Rahmenbedingungen führen zu einer Überforderung der Lehrer“, machte Hanke deutlich. So sei das erklärte Ziel der Landesregierung, dass in Klassen mit Inklusionskindern ein Team aus einer Sonderschullehrkraft und einer Fachlehrkraft unterrichtet, vielerorts nur ein Wunschtraum. Des Weiteren sprach die GEW die Kürzungen im Bereich der Vorbereitungsklassen in den beruflichen Schulen an. Nachdem im vergangenen Schuljahr viele engagierte Lehrkräfte eine funktionierende Struktur für die Berufsvorbereitung geflüchteter Jugendlicher ohne Deutschkenntnisse aufgebaut hatten, werden die Stunden für diesen Unterricht nun gekürzt. Harald Valachovic, Leiter der Fachgruppe Schulleitungen in der GEW, stellte dar, warum sich auf ausgeschriebene Schulleitungsstellen so wenige Personen bewerben und diese Stellen zum Teil ein Jahr lang vakant bleiben. Das Verhältnis zwischen der Mehrbelastung und dem finanziellen Anreiz stimme einfach an vielen Schularten in keinster Weise. „Die Musik spielt jetzt im Haushalt“, verdeutlichte Stickelberger die Situation. Erst wenn im November der erste Haushaltsentwurf vorliege, sei klar, was an konkreten Mitteln für den Bildungsbereich geplant ist.