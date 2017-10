Kreis Lörrach Die Welt der Zeitung entdecken

Von Regine Ounas-Kräusel

„Darf jeder alles in die Zeitung schreiben? Macht Ihnen die Arbeit Spaß? Woher bekommen Sie Ihre Informationen?“ Bernhard Konrad, Redakteur unserer Zeitung in Lörrach, beantwortete den neugierigen Viertklässlern in der Neumattschule am Donnerstagmorgen viele Fragen – denn: Die Klassen 4a und 4b beteiligen sich derzeit am Projekt „Grundschule macht Zeitung“.

Lörrach. Vom 4. bis 27. Oktober wird ihnen die Oberbadische täglich in die Schule geliefert. In dieser Zeit werden sich die Kinder und ihre Lehrer mit der Zeitung beschäftigen und eigene Beiträge zum Thema gestalten. In der Neumattschule fand die Eröffnungsveranstaltung statt.

Die Kinder empfingen ihren Gast mit einem Lied und mit Gedichten. „Zeitung ist toll. Es stehen viele Informationen drin“, lasen Nathalie, Darla und Alisa gemeinsam vor. Andere Kinder wollten bei einer Tasse Tee durch die Zeitung blättern und „lesen, immer lesen, unbedingt weiterlesen“. Erarbeitet hatten die Grundschüler Texte und Liedbeitrag mit den ins Projekt eingebundenen Pädagogen Nadine Kropfinger, Klassenlehrerin der 4b, und Günther Streit, Mathematiklehrer der 4a.

Vor allem interessierten sich die Kinder dafür, wer bei der Zeitung arbeitet und wie sie entsteht. Unser Redakteur berichtete über fest angestellte und freie Journalisten, Arbeits- und Pausenzeiten, Wochenend- und Feiertagsdienste, Verdienst und Voraussetzungen für diesen abwechslungsreichen Job. Die Kinder zeigten sich in jeder Hinsicht wissbegierig: Bis hin zur Schuhgröße wollten sie (fast) alles über den Redakteur und dessen Beruf erfahren.

Auf die Frage, ob jeder alles in die Zeitung schreiben darf, antwortete Bernhard Konrad allerdings mit einem klaren „Nein.“ Im Internet könne jeder weitgehend schreiben, was er wolle; mit ganz unterschiedlichen Absichten und –­ soweit die Inhalte nicht kriminell seien – theoretisch auch unabhängig vom Wahrheitsgehalt, erklärte er. Bevor Informationen in der Zeitung erscheinen, würden diese in aller Regel zunächst von Redakteuren gelesen, bewertet und gegebenenfalls überprüft.

Um an Informationen heranzukommen, müssten Journalisten oft telefonieren und Menschen befragen. Ob es bei der Oberbadischen ein Notstromaggregat gibt, konnte der Gast dagegen nicht genau sagen: „Der Strom fällt zum Glück sehr selten aus.“

Nach der Frage-Runde lud die AOK die Kinder zu einem gesunden Frühstück mit Obst- und Gemüsespießchen, Quarkbroten und Apfelschorle ein. Die AOK Hochrhein-Bodensee und die Volksbank Dreiländereck unterstützen dieses Projekt seit Jahren. Nadine Kropfinger erklärte, warum sich ihre Schule an dem Projekt beteiligt: „Wir wollen den Kindern Lust auf Zeitung machen. Wir finden es wichtig, dass sie wissen, was in Lörrach und in der Region passiert.“ Daher sollen die Viertklässler die Oberbadische in den kommenden Wochen spielerisch entdecken. Am ersten Tag schauten sie mit ihren Lehrern an, welche Teile es in der Zeitung gibt – die Politikseiten, Sport- und Kulturteil, die Lokalnachrichten. Jedes Kind suchte sich ein Thema aus, das es in der Zeitung verfolgen will. Ein Kind interessierte sich zum Beispiel für Sport und zählte am ersten Tag, wie viele Fußballer auf Fotos abgebildet waren. Später werden die Kinder auch Artikel aus der Oberbadischen ausschneiden, die Wörter neu zusammensetzen und so ihre eigenen Geschichten schreiben.