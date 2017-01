Die Videospiele und Kinofilme der Resident-Evil-Reihe sind Kult. Heute startet der sechste und letzte Teil der erfolgreichen Filmreihe rund um eine Zombieapokalypse in den Kinos. In „Resident Evil – The Final Chapter“ begibt sich Alice (Milla Jovovich) zurück zu den Ursprüngen des T-Virus in Raccoon City, um die Infektion ein für allemal zu stoppen. Nach einer vernichtenden Niederlage in Washington D.C. und dem Untergang ihrer persönlichen Armee bekommt sie eine letzte Chance, die Menschheit vor der letzten Phase im Plan der Umbrella Corporation zu bewahren.

In Raccoon City angekommen tut Alice sich mit einer neuen Gruppe Überlebender zusammen – einigen der letzten Widerständler gegen die Zombieapokalypse. Unter diesen Rebellen befindet sich auch Publikumsliebling Claire Redfield, die erneut von Ali Larter gespielt wird.

An Claires Seite spielt Neuzugang Eoin Macken die Figur des Doc, den Macken selbst so beschreibt: „Doc ist der Anführer einer kleinen Gruppe überlebender Rebellen, die sich in der Nähe von Raccoon City versteckt haben. Er führt eine Beziehung mit Claire Redfield und es geht ihnen allein darum, am Leben zu bleiben. Das ist alles sehr fein ausbalanciert, weil es im Prinzip das Ende der Welt ist und alle Gruppenmitglieder unter großem Druck stehen, was sich auch in Agressionen äußert.

Wenn Millas Figur zu der Gruppe stößt, verdankt sie es Doc und Claire, dass ihr geholfen wird zu überleben.“