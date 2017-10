Kreis Lörrach Dumpinglohn-Firmen im Visier

Nachrichten-Ticker

18:04 Junge Union erwartet Sondierungsgespräche nächste Woche

Berlin - Die Junge Union fordert eine rasche Einigung von CDU und CSU auf dem Weg nach Jamaika und unmittelbar darauf folgende Sondierungsgespräche nächste Woche. "Am Montag muss es losgehen", sagte JU-Chef Paul Ziemiak zum Auftakt des JU-"Deutschlandtags" in Dresden. Die Nachwuchsorganisation erwarte, dass sich die Union auf eine gemeinsame Linie für die Jamaika-Verhandlungen bereits am Sonntag einige. Man müsse aufs Tempo drücken, sagte Ziemiak. In der Union wird nach den Wahlverlusten über die richtige Aufstellung von CDU und CSU diskutiert.

17:56 Donbass-Gesetz schürt Sorgen um Gewalt-Eskalation

Kiew - Mit einem umstrittenen Gesetz zum Kriegsgebiet Donbass hat die Ukraine Sorgen um eine neuerliche Eskalation der Gewalt geschürt. Das Parlament in Kiew nahm in erster Lesung einen Entwurf an, mit dem die Regierung die Grundlage für die Rückerlangung der Souveränität über den Donbass schaffen will. Seit 2014 bekämpfen sich Regierungstruppen und von Russland unterstützte Separatisten in Teilen der Gebiete Luhansk und Donezk. In dem Krieg sind nach UN-Angaben bereits mehr als 10 000 Menschen getötet worden.

17:48 Madrid erhöht Druck auf Katalonien - EU drängt zum Dialog

Madrid - Die spanische Regierung erhöht im Katalonien-Konflikt den wirtschaftlichen Druck auf die nach Unabhängigkeit strebende Region. Am Freitag verabschiedete sie in Madrid ein Dekret, das Firmen und Banken den Weggang aus Katalonien erleichtert. Spanische Medien sprachen von einer "salida exprés" - einem Weggang im Eilverfahren. Demnach reicht für einen Ortswechsel künftig eine Entscheidung des Aufsichtsrats - eine Gesellschafterversammlung muss nicht mehr einberufen werden. Die EU-Kommission drängte Madrid und Barcelona derweil, schnell miteinander ins Gespräch zu kommen.

17:28 Elfjähriger nach Gewalttat in Lebensgefahr

Neuss - Bei einer schweren Gewalttat ist ein elfjähriger Junge aus Neuss lebensgefährlich verletzt worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Junge sei am Mittag daheim im Badezimmer zusammengebrochen. Seine Familie habe daraufhin einen Notruf abgesetzt. Rettungskräften gelang es, den Jungen wiederzubeleben. An seinem Körper seien massive Verletzungen entdeckt worden. Eine Ermittlungskommission nahm die Arbeit auf, Rechtsmediziner wurden hinzugezogen.Ermittelt werde "in alle Richtungen", heißt es.

16:51 Zug rammt auf dem Gleis stehenden Bus - Mindestens 16 Tote

Wladimir - Beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Bus östlich der russischen Hauptstadt Moskau sind nach Behördenangaben mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei mindestens ein Kind, teilte das Ermittlungskomitee in Moskau mit. Der Zug hatte am Morgen einen Bus aus Kasachstan gerammt, der aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Gleis stehengeblieben war. Der Busfahrer versuchte Medienberichten zufolge noch, die schlafenden Passagiere zu wecken und vor dem nahenden Zug zu retten. Augenzeugenberichten zufolge hatte der Mann, der ebenfalls starb, ein Warnsignal übersehen.