Kreis Lörrach Echte Hochschulluft schnuppern

Kreis Lörrach. In der letzten Ferienwoche findet an der DHBW die „Summer University“ statt: Das Berufsbild von Ingenieuren hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt hat. Der moderne Ingenieur ist als Manager, als Projekt-, als Prozess- und als IT-Manager in vielen organisatorisch und menschlich herausfordernden Aufgaben tätig, die weit über die technischen Themenstellungen hinausreichen.

Schüler ab der zehnten Klasse haben auch in diesem Sommer wieder die Chance, in Lörrach für drei Tage echte Hochschulluft zu schnuppern und dabei technische Studiengänge und Berufsfelder näher kennenzulernen. Die „Summer University“ wird von der DHBW in Zusammenarbeit mit dem Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik (VDE) Südbaden und dem Schülerforschungszentrum Phaenovum vom 4. bis 6. September zum siebzehnten Mal angeboten.

In mehreren Vorlesungen sowie beim Mittagessen in der Hochschul-Mensa lernen die Teilnehmer das studentische Leben an der DHBW kennen. Sie erfahren, wie Maschinen gesteuert werden und wie IT in der digitalen Zukunft das Leben verändert.

Doch auch das praktische Arbeiten kommt nicht zu kurz: Neben der Programmierung von Robotern stehen Laborübungen zum Rapid Prototyping sowie Projekte im Software Engineering auf dem Programm. Absolventen verschiedener technischer Studiengänge der DHBW berichten anschaulich aus ihrem Studien- und Berufsalltag.

Ein Höhepunkt wird die Präsentation von Coaching4Future, dem gemeinnützigen Bildungsprogramm der Baden-Württemberg Stiftung, sein. Ein Coaching-Team aus zwei jungen Wissenschaftlern bietet mit einem multimedialen und interaktiven Informationsangebot den Teilnehmern der Summer University einen Einblick, welche Bedeutung Technik und Naturwissenschaften für ihren Alltag und ihre Zukunft haben und welche attraktiven beruflichen Perspektiven sich für sie daraus ergeben können.

Teilnehmen können Schüler ab Klasse zehn, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Kostenbeitrag beträgt inklusive Verpflegung 30 Euro.

n Infos und Anmeldung unter: http://www.dhbw-loerrach.de/summer-university.html