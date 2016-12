Von seinem Weihnachtsgeld besorgt Sattelschlepper-Fahrer Christoph Neef Geschenke – aber nicht für sich selbst, sondern für Kollegen, die Weihnachten auf Rastplätzen verbringen müssen, weil während der Feiertage keine Lkws fahren dürfen. Neef besucht sie und bringt ihnen eine kleine weihnachtliche Aufmerksamkeiten mit.

Kreis Lörrach. Dieses Jahr will der Lkw-Fahrer aus Efringen-Kirchen Weihnachtsplätzchen auf den Rasthöfen und Parkplätzen verteilen, die am Weg Richtung Freiburg und in der anderen Fahrtrichtung liegen. Ihm liegen seine Kollegen am Herzen, die während der Feiertage Ruhepausen einhalten müssen. „In diesem Jahr müssen die Fahrer von Samstagabend bis Dienstagmorgen um fünf Uhr warten“, erklärt Neef. Dann erst öffnet die Zollabfertigung wieder und es kann weitergehen.

Er weiß wie schwierig das Fahrverbot sein kann. Das hat er selbst mal in Österreich erlebt. Dorthin sollte er über die Weichnachtsfeiertage einen Schwertransport verbringen.

„Ich habe nicht gewusst, dass es in Österreich an Heiligabend schon ab 15 Uhr verboten ist, auf der Autobahn zu fahren“, berichtet er. Nachdem die Polizei ihn angehalten und zum nächsten Parkplatz gelotst hatte, durfte er seinen Sattelschlepper keinen Zentimeter mehr bewegen. „Ich hatte extra ein Hotel für die Tour gebucht, aber das konnte ich dann stornieren“, erinnert sich der Fern-Fahrer.

Er weiß, dass auch in diesem Jahr mehr als 100 Fahrer auf den Rast- und Parkplätzen festsitzen werden. „Viele von denen kommen aus Polen oder Rumänien, sie schaffen es nicht, vor den Feiertagen nach Hause zu fahren“, weiß Neef.

Im vergangenen Jahr ist er via Facebook auf die Weihnachtsaktion der niederländische Initiative „Actie in de Transport“, einer Organisation, die sich europaweit für die Rechte von Fernfahrern einsetzt, gestoßen. In der ganzen Bundesrepublik verteilen freiwillige Helfer kleine Weihnachtsüberraschungen an den Feiertagen.

Für dieses Jahr hat sich Neef vorgenommen, am zweiten Weihachtsfeiertag mindestens 150 Fernfahrern eine Freude zu machen. Darauf hat er sich in den vergangenen Wochen vorbereitet.

Über einen Aufruf bei Facebook hat er freiwillige Helfer mobilisiert, die ihm selbst gebackene Plätzchen gespendet haben. „Vergangenes Wochenende habe ich alles vorbereitet“, berichtet Neef. „Wir haben den ganzen Samstag und Sonntag damit verbracht, Plätzchen in Tütchen einzupacken.“ Jedes Päckchen wiegt 100 Gramm. Auch seine Nikolausmütze und seine Warnweste liegen schon bereit für seinen Einsatz. „Ich will ja auch, dass mich die Fernfahrer erkennen.“

Neben den insgesamt 150 Plätzchentüten, die Neef vorbereitet hat, organisieren seine Mutter Brigitte und Kollege Thomas Senft Kaffee. Dieses Jahr bekommen sie zusätzlich 16 Liter vom Deutschen Roten Kreuz Efringen-Kirchen gespendet.

Damit der Fernfahrer-Weihnachtsmann Neef seine 150 Weihnachtsüberraschungen an den Mann bringen kann, hat ihm ein Spediteur aus der Rgion einen Transporter ausgeliehen. Weitere regionale Logistikunternehmen und Handelsunternehmen spenden ebenfalls.

Dass sich der ganze Aufwand lohnt, daran zweifelt Neef nicht: „Mir geht richtig das Herz auf, wenn ich sehe, wie sich manche Fahrer freuen. Es spornt mich richtig an, weil ich schon im vergangenen Jahr gesehen habe, dass viele nicht mit meiner Überraschung gerechnet haben“, sagt der Fernfahrer abschließend.