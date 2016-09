Kreis Lörrach (pad). Das Missionswerk der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland unterstützt und fördert seit vielen Jahren soziale und caritative Einrichtungen. Eine Spende in Höhe von 3000 Euro bekam jetzt das Diakonische Werk der Evangelischen Kirchenbezirke im Landkreis Lörrach. Verwendet wird das Geld zur Finanzierung des laufenden Diakonie-Projekts „Kindergruppe Leuchtturm“, das sich auf vorbildliche Weise um Kinder psychisch erkrankter Eltern kümmert und obendrein individuelle Elternberatung anbietet. Die Spendenübergabe erfolgte am vergangenen Sonntag zum Abschluss eines feierlichen Gottesdienstes mit Abendmahl in der Neuapostolischen Kirche an der Bergstraße. Bezirksevangelist Berthold Krumm überreichte den Scheck im Auftrag des Missionswerks an Jörg Breiholz, Fachbereichsleiter „Seelische Gesundheit“ des Diakonischen Werks Lörrach. Dieser bedankte sich und informierte die von Jürgen Nef geleitete Gemeinde über das Wirken der Einrichtung. Die Kindergruppe „Leuchtturm“ trifft sich einmal pro Woche zu Spiel, Spaß und Gedankenaustausch. Es gibt kindgerechte Informationen über psychische Erkrankungen, es werden soziale Kompetenzen aktiviert, das Selbstvertrauen wird gestärkt und nicht zuletzt werden Wahrnehmung und Umgang und Umgang mit den eigenen Gefühlen vermittelt. In Elterngesprächen geht es um aktuelle Familiensituationen, die Unterstützung bei der Erkennung kindlicher Bedürfnisse und um konkrete Hilfestellung beim Erfüllen der Elternrolle. Zum Angebot der Diakonie gehören ergänzend der Hol- und Bringdienst zur Gruppenstunde der Kinder sowie begleitendes Reiten während der Schulferien.