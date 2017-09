Kreis Lörrach Ein sicherer Ort ist das Wichtigste

Von Michael Werndorff

Mittlerweile geht es ohne Übersetzer, die Sprachprüfung B1 ist auch bestanden und im nächsten Jahr wollen beide jungen Flüchtlinge eine Ausbildung starten. Mamadou Barry aus Guinea und der Afghane Abdulla Alenin blicken optimistisch in die Zukunft. Dieser Tage berichteten sie im Jugendhilfeausschuss über ihre Situation.

Kreis Lörrach. Zahlreiche Praktika im Elektrobereich, in der Altenpflege oder in der Gastronomie haben die beiden 18-Jährigen absolviert, die Lörrach als unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) unter anderem über die Mittelmeerroute erreicht haben und in Jugendwohngruppen des Fachdienstes für Kind & Familie der Diakonie in Lörrach und in Nollingen leben, wie Leiter Christof Schwald berichtete.

Die Wohngruppen wurden im Mai vergangenen Jahres eröffnet und sind ein Zuhause für insgesamt elf junge Flüchtlinge, die alle gute Ausbildungsperspektiven haben und in Bereichen unterkommen können, wo eine besonders hohe Nachfrage nach Arbeitskräften herrscht. Das Projekt der Jugendwohngemeinschaften eigne sich bestens für die Integration der Betroffenen, zog Schwald ein durchweg positives Fazit.

Das Wichtigste sei, dass die jungen Menschen einen sicheren Ort hätten, wo sie nicht geschlagen oder ausgenommen würden und wo Perspektiven bestünden. „Das wirkt therapeutisch stärker als Therapiestunden“, betonte der Einrichtungsleiter.

Wichtig sei nun, dass die Betreuer auch nach einem Auszug der jungen Flüchtlinge als Kontaktpersonen zur Verfügung stünden. So soll die Anbindung unbedingt erhalten bleiben. Zwar sind viele umA in Sportvereinen aktiv, der Kontakt zu deutschen Jugendlichen lässt sich indes nicht einfach herstellen, ergänzte Schwald.

Hierzu sagte Kreisrat Hanspeter Hüttlin (CDU), dass Integration keine Einbahnstraße sei: „Wir müssen auch auf die Menschen zugehen.“ Wie Jörg Mauch vom Kreisjugendring erklärte, gebe es im Rahmen der Integrationsarbeit viel Potenzial, nun müssten aber die Verbände ins Gespräch kommen und sehen, wie die Möglichkeiten ausgeschöpft werden könnnen.

Dass die Jugendlichen sehr motiviert und lernwillig seien, sagte SPD-Kreisrätin Gabriele Weber. „Die Fortschritte waren enorm, außerdem unterstützt das Konzept der Wohngruppen die Hinführung zu einer eigenen Lebenspraxis“, stellte sie fest. Darüber hinaus sei es wichtig, den jungen Menschen auch Perspektiven über die genannten Berufsfelder hinaus zu eröffnen.

Dass bei der Berufswahl auch bedacht wird, was in den Heimatländern nachgefragt wird, war ebenfalls zu erfahren. Das treffe insbesondere auf den Metall- und Elektrobereich zu, erwiderte Schwald auf Nachfrage von Schulrat Rudolf Schick vom staatlichen Schulamt in Lörrach.

Natürlich gebe es auch immer mal wieder kleine Probleme, auch seien schon umA auf die schiefe Bahn geraten, so Schwald abschließend. Insgesamt könne man aber von einer großen Erfolgsquote sprechen.