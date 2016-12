Es ist vollbracht: Die 37. Auflage der Weihnachtshilfsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ unserer Zeitung bog mit der Ziehung der Gewinner der Riesentombola am vergangenen Dienstag auf die Zielgerade ein.

Kreis Lörrach. „Wir haben eine Bilderbuchaktion hinter uns. ,Leser helfen Not leidenden Menschen’ war in diesem Jahr nur von Erfolgen geprägt“, freut sich der Vorsitzende des Hilfsvereins und Chefredakteur des Verlagshauses Jaumann, Guido Neidinger. Er verwies auf die wunderbare Benefizgala „Binzener Runde“ zum Start der Aktion, einen tollen Lörracher Weihnachtsmarkt sowie auf die berauschende Zirkusgala „Salto Sociale“ zum Abschluss am vergangenen Wochenende.

Die Aktion habe in diesem Jahr ihren Schwerpunkt auf das Thema Obdachlosigkeit gelegt, ohne alles andere aus dem Blick zu verlieren. „Auch wenn wir viel für die Einrichtungen der Obdachlosenhilfe gespendet haben, haben wir keinen anderen vernachlässigt“, sagte Neidinger mit Blick auf die Rekorspendensumme von mehr als 160 000 Euro. Er betonte: „Zu verdanken ist dies der großen Spendenbeeitschaft, den weit mehr als 100 ehrenamtlichen Helfern sowie den Gönnern und Sponsoren.“ Er freute sich, dass sich so viele Privatpersonen und auch Firmen in den Dienst der guten Sache stellen.

Zur großen Spendenbereitschaft haben auch die attraktiven Tomoblapreise beigetragen. Besonders dankte der Vorsitzende dem Hauptsponsor EBLD „Schweiz Strom“ mit Geschäftsführer Tobias Andrist, der einen e-Golf im Wert von 34 500 Euro gestiftet hat sowie den Premium-Sponsoren Michael Seilnacht (FIRST REISEBÜRO Seilnacht) und Aron Stiefvater (REISEBÜRO Stiefvater) die jeweils Reisen im Wert von 5000 Euro gespendet haben. Erfreut zeigte sich Neidinger darüber, dass es Andreas Bieg (Radsport Bieg) gelungen ist, mit einem E-Bike im Wert von rund 2600 Euro einen zweiten Elektromobilitätsakzent zu setzen.

Tobias Andrist von „schweizstrom“ lobte das große soziale Engagement hinter der Aktion „Leser helfen ...“ und dankte den Machern Guido Neidinger und Uta Schroeder für ihren großen Einsatz. Überhaupt betonten alle Sponsoren, dass sie gerne bei der Weihnachtsaktion mit dabei seien. „Dass die Hilfe in der Region bleibt, gibt für uns den Ausschlag mitzumachen“, hob Andreas Bieg den regionalen Charakter hervor.

Wichtige Partner der Weihnachtsaktion sind auch die sozialen und caritativen Einrichtungen. Auch das Landratsamt sei wichtig für die Aktion, arbeite man doch intensiv mit dem Sozial- und Jugendamt zusammen, unterstrich Neidinger und ergänzte: „Mehr als 600 bedürftige Menschen im Landkreis erhalten aus dem Topf der Spendenaktion eine Einzelfallförderung“.

„Ich glaube, die Zeit zeigt, dass es trotz nahezu Vollbeschäftigung auch Menschen gibt, an denen der Wohlstand vorrübergeht und die in Armut leben“, stellte die Schirmherrin, Landrätin Marion Dammann, fest. Es sei mehr als anerkennenswert, dass sich der Verein „Leser helfen Not leidenden Menschen“ dieses Themas annehme.