Kreis Lörrach (lu). Manchmal ist es aber auch wie verhext. Da ist es wochenlang hochsommerlich warm, es gibt beste Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien. Und dann ein verregneter Sonntag. Entsprechend mager war natürlich die Resonanz an der diesjährigen, der mittlerweile 10. Auflage dieser Veranstaltung, des „Slow Up Basel-Dreiland“. In der Tat, das gestrige Schmuddelwetter drückte Vielen schon ein wenig auf die gute Stimmung. Da freut sich alles darauf, dass für gut sieben Stunden die Straßen Radfahrern, Inlinern und Fußgängern statt den Autofahrern gehören – und dann regnet es an einem solchen Tag. Ein Glück war es dann aber doch, dass es entgegen der Wetterprognosen zumindest am Nachmittag weitestgehend trocken blieb. Absolviert wurden allerdings meist nur die kurzen Schleifen von etwas mehr als 20 Kilometern, deren drei ja der gesamte Rundkurs bietet. Die Unentwegten ließen sich natürlich den autofreien Fahrspaß nicht verderben. Regenponchos und wasserdichte Windjacken leisteten oftmals ihre Dienste. „Alles tip-top“, meinte beispielsweise eine Schweizer Gruppe. Und die Offiziellen" „Dass der SlowUp zum bereits zehnten Mal stattfindet, zeigt, dass er ein nachhaltiges Projekt ist“, betonte Präsident Manuel Friesecke. Und auch wenn diesmal bei Weitem nicht so viele Teilnehmer dabei waren, zählt für ihn, ebenso wie für den Gesamt-Organisator und Geschäftsführer des SlowUp Basel-Dreiland, Wendel Hilti, vor allem der grenzüberschreitende Aspekt.