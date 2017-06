Kreis Lörrach Eingreifen, wenn es mal brenzlig wird

Kreis Lörrach (ads). Als Erfolgsmodell erweist sich das Präventionsprojekt „FFIBB“ (Faires Fahr´n in Bus und Bahn) auch im 15. Jahr seines Bestehens. Insgesamt 40 Schüler aus verschiedenen Schularten im Landkreis haben sich im Rahmen eines sechswöchigen Kurses zu Fahrzeugbegleitern ausbilden lassen. Gestern Morgen erhielten sie im Rahmen einer kleinen Feier im Lörracher Rathaus ihre Zertifikate.

Gefahrensituationen einschätzen und gegebenenfalls entschärfen, ohne sich selbst dabei in Gefahr zu bringen: Diese Maxime stehe über allem, was den Schülern im Rahmen des Ausbildungsprogramms vermittelt werde, wie Projektleiter Rupert Wagner sagte. 40 Achtklässler aus Gymnasien, Realschulen und Schulzentren in Efringen-Kirchen, Lörrach, Steinen, Rheinfelden und Weil am Rhein haben in sechs Lektionen à 90 Minuten Theoretisches wie Praktisches gelernt. So ging es für die Fahrzeugbegleiter darum, strafrechtliche Bestimmungen zu kennen, etwa was Notwehr und Nothilfe sind. In der praktischen Ausbildung, für die diesmal die Bundespolizei einen leeren Zug zur Verfügung stellte, wurden potenzielle Gefahrensituationen ganz lebensecht nachgestellt und durchgespielt.

Zugleich freute sich Wagner darüber, dass das Interesse an dem Ausbildungsprogramm trotz aller Verpflichtungen der Schüler in den vergangenen Jahren nicht nachgelassen habe. Voraussetzungen müssen die Projektteilnehmer im Grunde keine erfüllen, wie Polizeihauptkommissar Bernhard Gresslin als Mitverantwortlicher für die Ausbildung sagte. „Sie müssen in der achten Klasse sein, aber ansonsten spielt es keine Rolle, wie groß, klein oder kräftig jemand ist.“

Als das Präventionsprojekt „FFIBB“ im Jahr 2000 als Kooperation der Polizeidirektion Lörrach, der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, der Stadt Lörrach, des Staatlichen Schulamt, des Landratsamts und des Regio Verkehrsverbunds Lörrach (RVL) gestartet wurde, hätte keiner der Beteiligten dem Pilotversuch eine lange Lebensdauer beschieden. „Damals sollte das Projekt drei Jahre lang laufen“, erinnerte der Lörracher Bürgermeister Michael Wilke. Doch dem ersten Jahrgang der „FFIBB“-Schüler folgten weitere, die sich jeweils für zwei Jahre engagierten.

Als „gelebte Zivilcourage“ bezeichnete Wilke das Engagement der Schüler. „Es gibt bei einer Konfliktsituation oder einem Unfall drei Möglichkeiten: Wegzuschauen, bloß hinzuschauen oder zu helfen“, sagte er. Die an dem Projekt teilnehmenden Schüler hätten sich für die dritte Möglichkeit entschieden. Als Lohn für das Engagement fuhren die Schüler im Anschluss an den gestrigen Festakt in den Europa-Park.