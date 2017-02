„Was macht denn ’unser’ Hieber in einem Galileo-Beitrag?“, dachten sich wohl einige Zuschauer am Dienstagabend, als Marktleiter Dieter Hieber auf dem Privatsender Pro7 zu sehen war. Die Sendung hatte sich die Hieber-Märkte in Südbaden als Musterbeispiel für modernes Event-Einkaufen herausgepickt und die Philosophie Dieter Hiebers vorgestellt.

Kreis Lörrach. Überrascht und zugleich sehr erfreut war Dieter Hieber, als ihn Ende November die Anfrage des Privatsenders erreichte. Am 12. und 13. Januar stand das Kamerateam dann auch schon in den Märkten Lörrach und Bad Krozingen, um das besondere Einkaufserlebnis in Bewegtbildern festzuhalten.

Online-Shopping wird zur Konkurrenz

Mit Blick in die Zukunft hat Dieter Hieber seine zwölf Filialen in den Landkreisen Lörrach und Breisgau-Hochschwarzwald aufgerüstet: Besonders im Lörracher Markt hat der Kunde nicht das Gefühl, in einem Supermarkt zu stehen – vielmehr erwartet ihn hier ein Mix aus Gastronomie, Einkauf und Erlebnis. „Das Online-Shopping wird künftig zunehmen. Ich habe die Hoffnung, dass wir uns mit unserem Angebot abheben können“, sagt Hieber.

„Die Menschen wollen sich zunehmend etwas gönnen, und vor allem wollen sie sich gut und bewusst ernähren – da ist der Handel gefordert, zu liefern“, sagt der Marktinhaber. Der Bezug zu regionalen Produkten nehme zu, auch das Handwerk rücke wieder in den Fokus. So werde zum Beispiel die Möglichkeit des Zuschauens bei der Produktion, wie zum Beispiel im Lörracher Markt in der Konditorei, von den Kunden geschätzt.

Vor knapp einem Jahr hat Hieber den Gastrobereich im Eingang des Lörracher Markts am Meeraner Platz umgebaut – mit der Hoffnung, über die Verköstigung die Kunden auch zum Einkaufen zu bewegen. Auch wenn dies oftmals gelingt, sei es bisher noch „ein Minusgeschäft“, sagt Hieber. Die Personalkosten im Gastrobereich seien höher als der Ertrag. Doch müsse man auch mal etwas ausprobieren „ohne die Geldbrille aufzuhaben“, sagt Hieber. Als sein Vater beispielsweise in den Anfängen die erste Fleischtheke eingeführt hatte, brachte diese viele Jahre keinen Erfolg. Heute ist das nicht mehr vorstellbar. Im vergangenen Jahr wurde der Hieber-Markt in Lörrach mit dem „Fleischstar 2016“ ausgezeichnet, im selben Jahr heimste der Krozinger Markt den Landessieg „Deutschlands Beste Wursttheke“ ein.

Kochkurse und Brauerei im Supermarkt

Die gleiche Filiale wurde im Jahr 2013 Gewinner des „EuroShop RetailDesign“-Awards weltweit, weshalb im Galileo-Beitrag vom „schönsten Supermarkt der Welt“ gesprochen wurde.

Weitere Bereiche, die mit dem herkömmlichen Einkaufen nichts zu tun haben, sind die angebotenen Kochkurse im Lörracher Markt – übrigens nicht nur für Kunden, sondern auch für Mitarbeiter – sowie eine Brauerei, die erste Supermarkt-Brauerei Deutschlands. „Auch hiermit verdiene ich derzeit kein Geld, aber es ist ein Alleinstellungsmerkmal und schafft Aufmerksamkeit“, sagt der Firmenchef.

Aufmerksamkeit hat auch die Galileo-Sendung gebracht: In Sozialen Netzwerken wurde der Beitrag im Laufe des gestrigen Tages zahlreich kommentiert, bis Redaktionsschluss wurde er auf Facebook 753 Mal „geliked“.