Kreis Lörrach (was). Die „Symbadischen Weihnachtsengel“ wollten es offiziell machen und aus ihrer losen Vereinigung einen eingetragenen Verein gründen. Zur Gründungsversammlung vergangenen Freitag schafften es jedoch nur sechs Interessierte nach Istein – und damit nach deutschem Vereinsrecht ein „Engel“ zu wenig. Deshalb will die Gruppe im Mai einen neuen Versuch wagen.

Beim Treffen erläuterte Initiator Christoph Neef indessen den Anwesenden seinen Vorschlag, neben der Weihnachtsaktion für Trucker – Neef und seine Mitstreiter hatte am vergangenen zweiten Weihnachtsfeiertag 164 Lkw-Fahrer an verschiedenen Autobahnrastplätzen zwischen Basel und Freiburg mit Gebäck, Schokolade sowie Äpfeln und Nüssen gefüllten Geschenktüten bedacht – ab kommendem Jahr auch eine jährliche Sommeraktion für Kinder durchzuführen. Inspiriert von dem Lied „Ruf Teddybär eins vier“ von Johnny Hill hat Neef dafür bereits Kontakt mit der Lebenshilfe Lörrach aufgenommen. Seine Idee: Beim Sommerfest der Lebenshilfe gehandicapten Kindern die Möglichkeit geben, einmal in einem Lastwagen mitzufahren. Alle Anwesenden begrüßten diesen Vorschlag wohlwollend und diskutierten anschließend über mögliche Schwierigkeiten und die beste Vorgehensweise. Unter anderem wurde dabei auch überlegt, weitere Vereinigungen um Unterstützung zu bitten.

Von Beruf her selbst Lkw-Fahrer kam Neef die Idee zur Weihnachtsaktion durch die Facebook-Gruppe „Actie in de Transport“, die sich für die Interessen der Lastwagenfahrer einsetzt und 2013 erstmals eine Verteilung von Weihnachtsgeschenken an Lkw-Fahrer durchführte. „Vor allem die Fahrer aus Osteuropa werden das ganze Jahr über ausgebeutet“, erzählt Neef. Oft würden ihnen freie Tage – gerade auch an Weihnachten – vorenthalten. Deshalb wollte auch er den Kollegen einmal im Jahr an Weihnachten etwas Gutes tun und verteilte erstmals an Weihnachten 2015 die Geschenktüten.

Hinsichtlich der am Freitag verhinderten Vereinsgründung erläuterte Neef, dass er einen Eintrag ins Vereinsregister aus rechtlichen Gründen weiter anstrebe. Allerdings könne er sich vorstellen, im Mai auch zuerst einmal eine Interessengemeinschaft zu gründen.

Der nächste Versuch, einen Verein offiziell ins Leben zu rufen, wird am Freitag, 5. Mai, 19 Uhr, im Sportheim des SV Istein gestartet. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Christoph Neef unter Tel. 0174/1971820, oder per E-Mail an mcneef@gmx.de.