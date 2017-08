Kreis Lörrach Einzelinteressen im Fokus

Kreis Lörrach. Bei seiner „Tour“ durch den Südwesten Deutschlands hat der SPD- Bundestagsabgeordnete Sebastian Hartmann gemeinsam mit dem Lörracher SPD- Bundestagskandidaten Jonas Hoffmann die trilaterale Organisation Infobest-Palmrain besucht, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die Informations- und Beratungsstelle dient seit Jahren als Anlaufstelle für alle grenzüberschreitenden Fragen zwischen Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Zu dem Aufgabenspektrum gehören Themen aus den Bereichen Sozialversicherung, Arbeit, Steuern, Umzug ins Nachbarland, Bildung oder Kfz und Verkehr.

Als Vertreter der Schweizer Seite nahm Marc Bohrer den Besuch in Empfang. Dieser nutzte die Gelegenheit, um in einem Gespräch verschiedene Probleme und Herausforderungen im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit anzusprechen. Bohrer konstatierte eine Verschlechterung der Kooperation in den vergangenen zehn Jahren: „Die alte Garde, deren Esprit ein europäischer war, verschwindet langsam“, sagte Bohrer. „Bestehende Kooperationsstrukturen werden zunehmend als Vehikel zur Durchsetzung von nationalen Einzelinteressen benutzt“.

Auch Hartmann bemerkte „eine größere Tendenz zu einer qui bono – Wem nützt es?-Mentalität“, mahnte allerdings, „dass Solidarität die Münze ist, die sich langfristig auszahlt“.

Gleichermaßen betonte Hoffmann den Wert der Zusammenarbeit: „Es ist wichtig, dass wir zusammenarbeiten, um Missverständnisse zu vermeiden und ein gegenseitiges Verständnis zu entwickeln. Nur wenn man sich kennt, kann man sich ineinander hineinversetzen.“