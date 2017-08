Kreis Lörrach Elektrifizierung kommt voran

Nachrichten-Ticker

17:45 Orban schickt EU satte Rechnung für seinen Grenzzaun

Budapest - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat in einem Brief an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eine Zahlung von 400 Millionen Euro für den ungarischen Grenzzaun gefordert. Die Europäische Union solle damit die Hälfte der Kosten für den Bau und den bisherigen Betrieb der Sperranlagen an Ungarns Südgrenze übernehmen. Das sagte Orbans Kanzleramtsminister Janos Lazar in Budapest. "Wenn wir über europäische Solidarität reden, dann müssen wir auch über den Grenzschutz reden und dann muss Solidarität auch in der Praxis gelebt werden".

16:50 Nach Explosionen in Texas: Widersprüche zu Rauchwolke

Houston - Nach den Explosionen in einer Chemiefabrik in einem überschwemmten Gebiet nahe Houston in Texas gibt es widersprüchliche Aussagen dazu, wie gefährlich der austretende Rauch ist. Die Rauchwolke sei "unglaublich gefährlich", sagte der Leiter der Katastrophenschutzbehörde FEMA, Brock Long. Der Sheriff von Harris County, Ed Gonzalez, erklärte dagegen etwa zeitgleich in Texas, der Rauch sei nicht giftig. Es gebe keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Betreiberfirma Arkema erklärte, der Rauch sei schädlich. Die Giftigkeit sei aber "etwas Relatives".

16:19 Katastrophaler Monsun in Indien - Tote auch bei Hauseinsturz

Mumbai - In Indien wütet der heftigste Monsun seit Jahren - seit kurzem auch an der Westküste. Mindestens sechs Menschen sind in der Finanz- und Film-Metropole Mumbai ums Leben gekommen, seit die Stadt am Dienstag den stärksten Regen seit zwölf Jahren erlebte. Im südlichen Stadtteil Bhendi Bazaar stürzte heute zudem ein dreistöckiges Wohnhaus ein. Dabei starben nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde mindestens 18 Menschen. Das rund 100 Jahre alte Haus begrub eine zunächst unbekannte Anzahl von Menschen unter sich.

16:02 Tot gefundenes Baby von 15-Jähriger lebte nach Geburt

Bochum - Das gestern tot in einer Bochumer Wohnung gefundene Baby hat nach der Geburt gelebt. Das habe die Obduktion ergeben, teilte die Polizei mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Junge nach der Geburt erstickt wurde. Äußere Verletzungen hätten die Gerichtsmediziner am Leichnam nicht festgestellt. Gegen die tatverdächtige 15 Jahre alte Mutter des Jungen wird wegen Totschlags ermittelt. Sie soll das Kind heimlich in der Wohnung ihrer Eltern entbunden und anschließend getötet haben.

15:59 Texas: Kosten für Nothilfe "weit höher" als nach "Katrina"

Washington - Die Kosten für die Nothilfe nach dem Tropensturm "Harvey" könnte nach Einschätzung des texanischen Gouverneurs weit höher liegen als nach dem Hurrikan "Katrina" 2005. Er rechne mit einer deutlich höheren Summe an Bundeshilfen als damals, sagte Greg Abbott. Das Katastrophengebiet sei viel größer und bevölkerungsreicher als bei "Katrina" oder auch bei dem Hurrikan "Sandy" im Jahr 2012. Obwohl "Harvey" inzwischen nach Louisiana weitergezogen ist, sei für Texas das Schlimmste noch nicht vorbei.