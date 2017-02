Der schweizerisch-deutsche Stromkonzern Energiedienst Holding AG musste für das Geschäftsjahr 2016 eine Abnahme des Jahresgewinns um 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Dennoch sei es „besser als erwartet“, wie es gestern bei der Bilanzpressekonferenz in Rheinfelden hieß.

Kreis Lörrach. „Wir müssen handeln, damit die Energiedienst-Gruppe in zehn Jahren weiterhin ein erfolgreiches Unternehmen ist“, sagte Martin Steiger, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Er begründete den Rückgang des Jahresergebnisses – der Jahresgewinn reduzierte sich von 39,3 auf 31,2 Millionen Euro – mit den Strompreisen an der Börse, die zu Beginn des Jahres „historische Tiefststände“ erreicht hätten. Bereits für das Jahr 2015 hatte das Unternehmen einen Einbruch um 30 Prozent bilanzieren müssen.

Der EBIT, also das betriebliche Ergebnis vor Zinsen und Steuern, lag 2016 bei 45,3 Millionen Euro (5,1 Millionen Euro weniger als 2015), der Betriebsertrag sank um 50 Millionen Euro auf 954 Millionen Euro.

Im klassischen Kerngeschäft, dem Verkauf von Strom und Gas, musste ebenfalls ein Verlust verzeichnet werden, wie Klaus Müller, Leiter Finanzen und Personal, aufzeigte: Mit 8,8 Milliarden Kilowattstunden hat die Energiedienst-Gruppe 6,6 Prozent weniger Strom verkauft als im Vorjahr. Wesentlichen Anteil an diesem Rückgang habe der Absatz im Verbundgeschäft, der um 333 Millionen Kilowattstunden gesunken ist, erklärte Müller. Der Stromabsatz an Kunden in Deutschland verringerte sich um 232 Millionen Kilowattstunden. „Wir spüren den Preisdruck deutlich“, sagte Müller, dennoch behaupte sich das Segment der Privat- und Gewerbekunden gut mit einem Kundenverlust von nur rund einem Prozent.

Der Gasabsatz konnte hingegen wieder gesteigert werden: Er nahm um rund 22 Prozent auf 271 Millionen Kilowattstunden zu. Auch bei den Privat- und Gewerbekunden für den Bereich Gas konnte eine Zunahme um 42 Prozent verzeichnet werden. Diese Zunahme sei sehr erfreulich, da die Wechselbereitschaft der Kunden beim Gas nicht so groß sei wie beim Strom, sagte Steiger.

„Ende Dezember zeigten die Rheinpegel so wenig Wasser, wie schon seit vielen Jahren nicht mehr“, bilanzierte der Vorsitzende der Geschäftsleitung mit Hinblick auf die Produktion der Wasserkraftwerke. Auf das ganze Jahr bezogen produzierten diese dennoch mit rund 2,9 Milliarden Kilowattstunden in etwa gleich viel Strom wie im Vorjahr. Da die Wasserkraft nach wie vor ein wichtiges Standbein für das Unternehmen ist, möchte die Energiedienst Holding hier auch künftig investieren. Anfang 2017 habe man drei Kleinwasserkraftwerke der Brennet AG übernommen, eine vierte Anlage solle bald folgen.

Die Energiedienst Holding befinde sich derzeit auf dem schwierigen Weg vom traditionellen Energieversorger zum Dienstleister, der mit neuen Geschäftsfeldern wachsen will, sagte Steiger. Im Zentrum stehe hierbei der Kunde, der seine Energiebereitstellung zunehmend selbst in die Hand nimmt. „Kunden werden zu ’Prosumern’, die die Energie, die sie brauchen, selbst erzeugen und vielleicht mit anderen teilen“, erklärte Steiger. Daher hat das Unternehmen neue Geschäftsfelder entwickelt und insgesamt im vergangenen Jahr knapp fünf Prozent mehr Investitionen vorgenommen. Mitte des Jahres 2016 ist die neue Produktwelt gestartet, bei der die Energiedienst Holding den Kunden Produkte wie Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen, Energiespeicher und Elektrofahrzeuge mit Ladestation anbietet, mit denen der Eigenstrombedarf eines Gebäudes gedeckt werden kann.

Ein weiteres wichtiges Geschäftsfeld sei der Bereich Wärme- und Energielösungen für Wohnwirtschaft, Kommunen und Industriekunden. Zum Beispiel übernahm Energiedienst in Rheinfelden, Weil am Rhein, Donaueschingen und Freiburg die dezentrale Strom- und Wärmeversorgung von Wohnanlagen. In Rheinfelden baut Energiedienst ein Nahwärmenetz, in Wehr wurde bereits eines zusammen mit den Stadtwerken gebaut, das kommunale Gebäude und private Häuser versorgt.

Die neuen Geschäftsfelder möchte die Energiedienst-Holding vor allem in den etablierten Heimatmärkten generieren. Der Druck, in diesen Bereichen zu wachsen, sei hoch, sagte Steiger, denn: „In naher Zukunft sehen wir keine durchgreifende Erholung bei den Großhandelspreisen für Strom.“ Um die Entwicklung schnell voranzubringen, verstärkt das Unternehmen sein Personal gezielt in den neuen Geschäftsfeldern. Im Jahr 2016 ist die Zahl der Mitarbeiter an allen Standorten von 838 auf 845 Personen gestiegen, davon sind 459 im Kreis Lörrach beschäftigt.