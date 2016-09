Kreis Lörrach. Im heimischen Kreis sind sechs ehrenamtlich Tätige Organisationen im Rahmen der „Helfer-Herzen“- Kampagne der Drogeriemarktkette dm ausgezeichnet worden, wie das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe nun mitteilte. 6000 Euro erhalten der Bundesverband Rettungshunde in Huttingen, die Selbsthilfegruppe Glaukom in Maulburg, die Kreisjugendfeuerwehr Lörrach in Efringen-Kirchen, die Evangelische Chrischona-Gemeinde Rheinfelden für die Unterstützung von Asylsuchenden und Wellcome Lörrach für Hilfestellung nach der Geburt.

„Mit der Initiative wollen wir aufzeigen und wertschätzen, wie viele helfende Herzen und Hände um uns herum bereits aktiv sind und sich für die Belange anderer einsetzen – und das neben ihren eigenen alltäglichen Verpflichtungen“, sagt die dm-Gebietsverantwortliche Jessica Vaas. Die Auswahl aus insgesamt 26 Anmeldungen fiel der Jury nicht leicht, in der unter anderem auch Landrätin Marion Dammann mitwirkte. „Wir freuen uns darüber, dass im Landkreis Lörrach und Umgebung so viele Ehrenamtliche aktiv sind“, sagt sie. „Auch wenn wir uns nicht bei jedem Einzelnen erkenntlich zeigen können, möchten wir uns ganz herzlich bei allen bedanken, die sich angemeldet haben.“ Neben der eigens für die Initiative entworfenen Skulptur erhielten die Preisträger eine Zuwendung von je 1000 Euro. Am bundesweiten Preis beteiligen sich der NABU-Deutschland, der Deutsche Kinderschutzbund und die deutsche Unesco-Kommission.