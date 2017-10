Kreis Lörrach Erwachsen werden ist Schwerarbeit

Kreis Lörrach (do). Die Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen ist Schwerarbeit. Für den jungen Menschen selbst und für seine Umgebung. „Pubertät als Entwicklungsaufgabe“ war das Thema des dritten Vortrags in der Reihe „Junge Menschen stärken“, die das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Lörracher St. Elisabethen-Krankenhauses zusammen mit der Erich-Kästner-Schule veranstaltet.

Vor vollem Haus referierte Franz Resch, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Heidelberg, Lehrstuhlinhaber der dortigen Universität und Verfasser von mehr als 300 Publikationen zum Thema Kinder- und Jugendpsychiatrie. Der Vortragstitel „Der ganz normale Wahnsinn“ wies schon die Richtung: Vieles, was den Erwachsenen beim Umgang mit Pubertierenden als „Wahnsinn“ vorkommt, hat erklärbare Gründe, die, wenn man sie sich bewusst macht, zu einem besseren Verstehen führen können. Interessant waren Reschs Ausführungen zum „neuronalen Darwinismus“, einem Prozess, bei dem im Lauf der Entwicklung die neuronalen Netzwerke im Gehirn gestärkt werden, die häufig gebraucht werden, während sich andere zurückbilden, zitierte er aus einer Forschungsarbeit seiner Aachener Kollegin Kerstin Konrad.

Dass die Jugend von heute verlottert, respektlos und arbeitsscheu ist, hat schon Sokrates kritisiert. Doch dass die Jungen nicht haargenau in die Erwartungsschemata der Alten passen, muss nach Resch so sein. Mit einem Bild des Niederländers Maurits Cornelius Escher, das ein perspektivisch verschachteltes Treppengebilde zeigte, verdeutlichte Resch, was es heißt, im Laufe der Entwicklung Erkenntnisse aufzuhäufen: „Kaum meint man, man hat’s kapiert, scho isses furt“, sagte er in seinem sympathischen Wiener Akzent.

Spannend war Reschs Exkurs zum Thema Identifikation und Rollenübernahme. Das Weggehen aus dem Familienumfeld mit der Erfahrung von Trennung und Abschied ist nach Resch ein notwendiger Entwicklungsschritt, um Identität, Selbstsicherheit und Autonomie zu gewinnen. Mit strukturierten Folien und Stichwörtern gab er den Zuhörern eine Fülle von Anregungen für die Einordnung von Situationen und Problemfeldern wie Schulerfolg, Versagensängste und Risikoverhalten. Auch sparte er die Problemfelder Selbstverletzung, Anorexie sowie die Konsequenzen für die Entwicklung, wenn ein Elternteil psychisch krank ist, nicht aus.

Ein ausführliches Kapitel widmete er dem Thema Mediensucht, wobei hier Abstinenz der falsche Weg ist. Die Auswüchse von Cyber-Mobbing lassen sich nach Resch spürbar reduzieren, wenn an einer Schule ein bestimmtes Schulklima kultiviert wird, in dem der Mobber seine Starrolle verliert. Und die Respektlosigkeit? Mit dem Verlust der falschen Autoritäten kann Resch gut leben: „Dass sich die Kinder heute nicht mehr alles gefallen lassen, find’ ich gut so“, sagte er. Dagegen hätten sie ein verstärktes Bewusstsein für echte Autorität.