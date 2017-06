Kreis Lörrach Es pendeln immer mehr zur Arbeitsstelle

Kreis Lörrach. Immer mehr Pendler: Zuletzt kamen 63 Prozent aller Berufstätigen im Kreis Lörrach zum Arbeiten von auswärts in den Landkreis – 24 Prozent mehr als noch im Jahr 2000. Das hat die IG Bauen-Agrar-Umwelt mitgeteilt. Die IG BAU Südbaden beruft sich hierbei auf eine aktuelle Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). Danach zählt der Landkreis Lörrach knapp 46 000 sogenannte Einpendler.

Die Gewerkschaft sieht laut Mitteilung die Zahlen mit Sorge. Immer mehr Menschen müssten immer weitere Strecken zur Arbeit zurücklegen – und verbrächten immer mehr Lebenszeit im Stau, kritisiert Bezirkschef Lukas Oßwald. Dafür sei maßgeblich auch eine verfehlte Wohnungsbaupolitik in den Städten verantwortlich. Die IG BAU fordert ein Umdenken in der Wohnungspolitik. „Die öffentliche Hand muss viel mehr als bisher investieren, um bezahlbaren Wohnraum in den Metropolen und Ballungsräumen zu schaffen“, betont Oßwald.

Um die Berufspendler zu entlasten, müsse mittelfristig jedoch auch die Verkehrsinfrastruktur ausgebaut werden, fordert Oßwald. „Wir brauchen bessere Schienennetze und mehr Radwege. Aber auch bei Straßen und Brücken ist der Nachholbedarf groß“, hält der Bezirksleiter in seiner Mitteilung abschließend fest.