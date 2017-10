Kreis Lörrach Escape-Room im Wohnzimmer

Von Heiko Trefzger

Exit- oder Escape-Games sind in aller Munde. Nicht nur in Metropolen wie San Francisco und Paris haben sich die spannungsreichen Gemeinschaftsspiele etabliert, sondern auch in Städten unweit von Lörrach, wie Basel und Freiburg, haben Escape-Rooms Einzug gefunden. Ganz neu ist jedoch, dass derartige Rätselspiele nun auch im eigenen Heim möglich sind.

Stellt Euch zum Beispiel vor: Regen und Sturm in einem dunklen Wald. Ihr rettet Euch in eine verlassene Hütte, doch plötzlich ist die Tür verschlossen. Die spärlich eingerichtete Waldhütte birgt etwas Geheimnisvolles. Zwei Bücherregale, ein offener Kamin und viele Spinnweben. Wo seid Ihr hier nur gelandet? Eines ist sicher: Ihr müsst hier so schnell wie möglich raus. Die Uhr tickt, aber es gibt einige Hinweise, die Euch weiterhelfen können –vorausgesetzt Ihr habt Menschenverstand und etwas Kombinationsgabe. Aber auch Kreativität und Teamgeist sind gefragt, denn am schnellsten findet und deutet man die versteckten Hinweise gemeinsam im Team. Hat man sich erst einmal auf den Spielspaß eingelassen, vergisst man leicht alles um sich herum und wird quasi Teil des Spiels. Und genau das ist es, was die Exit-Games – selbst im eigenen Heim – so interessant machen. In kürzester Zeit können sich die Spieler in einer Welt verlieren, die herausfordernd, mystisch und geheimnisvoll zugleich ist. Und dabei Bedarf es so gut wie keiner Spielanleitung. Das Spiel ist die Anleitung selbst, und das Team kann quasi sofort losspielen. Dabei stehen nicht Regeln im Vordergrund, sondern die Kreativität der Spieler. So darf das Spielmaterial geknickt, beschriftet oder zerrissen werden, und manchmal wird sogar das Verpackungsmaterial zum Spielmaterial – jetzt darf aber nicht mehr zu viel verraten werden.

Die Exit-Games „Die verlassene Hütte“, „Das geheine Labor“ und „Die Grabkammer des Pharao“ aus dem Haus Kosmos schaffen es in kürzester Zeit, atmosphärischen Nervenkitzel zu erzeugen. Der während des Spiels aufkommende positive Stress motiviert ungemein, die Rätsel zu lösen, um dem Raum zu entkommen. Vor allem im Team werden die Glücksmomente, die man erlebt, sobald man wieder einen Schritt weiter ist, intensiviert. So kannst Du durch Deinen Beitrag zum geschätzten Held werden, der das gesamte Team rettet. Sollte man gar nicht weiterkommen, gibt es auch Hilfekarten. Es ist allerdings zu empfehlen, nicht sofort auf diese auszuweichen, denn mit etwas Zeit und Logik ist jedes Rätsel gut lösbar. Die Reihe „Exit – Das Spiel“ wurde zum „Kennerspiel des Jahres 2017“ gewählt, und die oben genannten ersten drei erschienen Szenarien haben diesen Preis, der neben dem „Spiel des Jahres“ als weltweit wichtigste Auszeichnung für Brettspiele gilt, gemeinsam erhalten. Weitere Szenarien sind für Oktober geplant.

Die originellen Spiele zum Trendthema „Live Escape Games“ der Autoren Inka und Markus Brand überzeugten die Jury mit ihrem hervorragenden Spielprinzip und innovativen Abenteuern.