Kreis Lörrach Facebook: Die Gewinner der Kinokarten

Unter unseren Facebook-Fans verlosen wir zusammen mit dem Cineplex-Kino Metropolis Lörrach jede Woche jeweils für zwei Facebook-Fans je eine Kino-Karte.

Wie es geht?

Einfach bei Facebook anmelden und dort nach dem „Spunk Magazin“ suchen. Mit einem Klick auf „Gefällt mir“ seid ihr dann künftig bei jeder Verlosung dabei.

Die Karten liegen schließlich für die Gewinner in unserem Redaktionssekretariat in Lörrach, Am Alten Markt 2, zur Abholung bereit.

Gewonnen haben:

1. Vanessa Träumerli

2. Marc Wa