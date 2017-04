Kreis Lörrach Fahrt ins ewige Eis

Kreis Lörrach. Die Segelkameradschaft Südwest (SKSW) hatte kürzlich zum Vortrag „Abenteuer Spitzbergen“ eingeladen. Die Mitglieder Sibylle und Markus Scharowski berichteten von ihrer knapp zweimonatigen Reise mit ihrer Segelyacht „Despina“ zum Archipel zwischen Nordkap und Nordpol.

Die Zuschauer in der voll besetzten Alten Halle in Haagen erfuhren Interessantes über das Segelrevier, die Anforderungen an Schiff und Mannschaft in diesen Breitengraden, die Geschichte, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Menschen mit ihrer Kultur und ihrem Leben in Svalbard. Die Referenten zeigten faszinierende Bilder und Videos von der herausfordernden Überfahrt von Nord-Norwegen nach Spitzbergen sowie der unberührten Natur und der Vielfalt der Tierwelt. n www.sksw.de