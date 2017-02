Kreis Lörrach. Sowohl von zahlreichen sehr gut organisierten Pferdesportveranstaltungen im Reiterring Oberrhein als auch von tollen Leistungen der Pferdesportler des Reiterrings auf zahlreichen nationalen und internationalen Veranstaltungen war das vergangene Jahr geprägt. Insofern war es nicht verwunderlich, dass die Bilanz der Vorsitzenden Iris Keller (Müllheim) in der Generalversammlung am Mittwoch in Ober-Eichsel, einmal mehr positiv ausfiel.

„Dieser Erfolg ist jedoch alles andere als ein Selbstläufer“, waren sich die Anwesenden einig. Ganz im Gegenteil, er basiere auf einer besonders aktiven und außergewöhnlichen Nachwuchsförderungsarbeit. So finden zusätzlich zu den in den Vereinen angebotenen Lehrgängen noch jeden ersten Freitag im Monat Theoriestunden statt. Damit diese Theorie jedoch auch erfolgreich in der Praxis umgesetzt werden kann, werden parallel dazu entsprechende Lehrgänge in Dressur und in Springen durchgeführt.

Die bislang gerade von der Reiterjugend erzielten sportlichen Leistungen zeigen, dass dieses Nachwuchsförderungskonzept auf fruchtbaren Boden fällt, lautete das Fazit der Vorsitzenden. Auch Martin Frenk (Schwanau), der in der Sitzung anwesende Geschäftsführer des Pferdesportverbands Südbaden, wertete das ausgearbeitete, Nachwuchsförderungskonzept des Reiterrings als außergewöhnlich und in jeder Hinsicht nachahmungswert. Er lobte die Verantwortlichen des Reiterrings für ihr großes ehrenamtliches Engagement.

Ein weiteres besonderes Projekt ist der von Bernhard Karle initiierte „Fairnesspreis“. Hierbei geht es nicht in erster Linie um sportliche Leistungen, sondern vielmehr steht der verantwortungsbewusste Umgang mit dem Pferd im Vordergrund. Insgesamt konnte der „Fairnesspreis“ auf den Turnieren im Reiterring Oberrhein 23 Mal vergeben werden. Iris Keller sagte, dass es sich gezeigt habe, dass die Gewinner dieses „Fairnesspreises“ zum Vorbild für andere Jugendliche wurden.

Auch wenn in diese Nachwuchsförderung erhebliche Finanzmittel investiert werden, so fiel die Bilanz des Reiterrings Oberrhein im abgelaufenen Jahr laut Schatzmeisterin Carola Batzel positiv aus. Dem Reiterring Oberrhein gehören 37 Vereine mit insgesamt 3788 Mitgliedern an.

Zum Schluss wurde bekanntgegeben, dass die Meisterschaften im Reiterring Oberrhein im Gespannfahren beim Reit- und Fahrverein Bahlingen (gemeinsam mit dem Reiterring Breisgau/Kaiserstuhl), in der Vielseitigkeit auf dem „Waidhof“ in Inzlingen und im Springen und Dressur beim Reiterverein Schopfheim durchgeführt werden.