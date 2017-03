Kreis Lörrach Familienstreit im Erbfall vermeiden

Von Rechtsanwalt Klaus Krebs

So manche Ehe wird geschieden. Nicht selten wird danach wieder geheiratet und manchmal gelingt es, dass diese zweite Ehe hält. Oftmals gibt es dann Kinder aus der ersten und aus der zweiten Ehe. In diesen Situationen kann der Wunsch bestehen, die zweite Ehe als sogenannte Kernfamilie erbrechtlich zu schützen und abzusichern.

Kreis Lörrach. Eine hinter diesem Wunsch stehende Sorge ist berechtigt, weil die Kinder aus der ersten Beziehung gesetzliche Erben bleiben und entsprechende Ansprüche haben. Verstirbt zum Beispiel der in zweiter Ehe verheiratete Mann ohne ein wirksames Testament zu errichten, hinterlässt er eine Erbengemeinschaft aus seiner Ehefrau, seinen Kindern aus zweiter Ehe und seinen Kindern aus erster Ehe. Das geht erfahrungsgemäß selten gut, und in Auseinandersetzungen geht viel Geld und Energie verloren.

Solche Situationen sind durch rechtzeitige und kluge Nachfolgeplanung vermeidbar. Denkbar sind mehrere Varianten. So ist es zum Beispiel möglich, dass alle vorgenannten Personen tatsächlich bedacht werden sollen. In diesem Fall sollte man aber die streitanfällige Erbengemeinschaft vermeiden, indem in einem Testament ein Erbe bestimmt wird. Das kann durchaus in einem gemeinschaftlichen Testament der Eheleute geschehen, in dem beide Ehepartner für sich als Erstversterbenden getrennte Erbfolgen bestimmen. Der Mann wie soeben aufgezeigt und die Frau mit Konstruktionen, welche die gemeinsamen Kinder zu Erben bestimmen und dem Mann nur Nutzungsrechte zuweisen, die mit seinem Tod wieder erlöschen.

Eine andere Variante ist, die Kinder oder das Kind aus der ersten Beziehung mit lebzeitigen Vorempfängen in einer Art und Weise zu bedenken, dass im Erbfall deren Ansprüche, insbesondere Pflichtteilsansprüche abgedeckt oder doch zumindest stark reduziert sind.

Das lässt sich zum Beispiel erreichen, indem jegliche Geschenke – ausgenommen sogenannte Sitten- und Anstandsgeschenke etwa zu Weihnachten – immer mit der nachweisbaren Bestimmung gegeben werden, dass dies im Wege der vorweggenommenen Erbfolge erfolgt unter Anrechnung auf zukünftige Erb- und Pflichtteilsrechte.

Die ganz sichere Variante, dass Kinder aus anderen Beziehungen die Nachlassplanung nicht mehr stören, ist der Pflichtteilsverzicht dieser Kinder. Ein solcher Verzicht muss, wenn die Modalitäten feststehen, am Ende notariell beurkundet werden, damit er wirksam ist. Erfahrungsgemäß wird in solchen Fällen kein Pflichtteilsverzicht ohne Gegenleistung abgegeben, das heißt das verzichtende Kind wird in der Regel für seinen Verzicht Geld verlangen. Wie viel das ist, bleibt Verhandlungssache. Die derzeitige Höhe des Anspruchs ist dabei nur ein Kriterium. Hiervon können nicht unerhebliche Abstriche gemacht werden, weil das verzichtende Kind schon jetzt Geld erhält und nicht viele Jahre später und weil man nie weiß, ob im Erbfall tatsächlich noch Vermögen vorhanden ist, Stichwort Pflegebedürftigkeit.

Denkbar ist auch, dass die Beziehungen zu dem Kind oder den Kindern aus erster Ehe abgekühlt sind und sie nicht bedacht werden sollen, auch nicht im Rahmen eines Pflichtteilsverzichts. In diesem Fall gilt es einige Stolperfallen zu beachten. Es wäre zum Beispiel zu kurz gedacht, wenn sich die aktuellen Ehepartner – wie häufig – gegenseitig zu Erben einsetzen.

Denn wenn der zweite Ehepartner verstirbt, würde dies zwar keine Ansprüche der Kinder des länger lebenden Ehepartners aus dessen erster Ehe begründen, weil zwischen dem Erblasser und diesen Kindern kein Verwandtschaftsverhältnis besteht. Das Problem ist aber, dass sich nun das Vermögen bei dem länger lebenden Ehepartner anhäuft mit der Folge, dass – wenn dieser später ebenfalls verstirbt – dessen Kinder aus erster Ehe an diesem großen Vermögen mit ihren Pflichtteilsansprüchen partizipieren.

Auch andersherum wird es nicht unproblematisch: Denn wenn der Partner mit Kindern aus erster Ehe zuerst verstirbt, können deren Pflichtteilsansprüche ohne entsprechende vorsorgliche Planung zu Lebzeiten sehr hoch sein und die Vermögenssituation des länger lebenden Partners ins Schwanken bringen. Welche Maßnahmen zum Gegensteuern einzusetzen sind, sei es zum Beispiel die Vor- und Nacherbfolge oder zielgerichtete lebzeitige Übertragungen, bleibt immer einer Prüfung des Einzelfalles vorbehalten.

n Der Autor ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht sowie für Bau- und Architektenrecht und Mediator in der Kanzlei Seidler & Kollegen in Weil am Rhein und Waldshut.