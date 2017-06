Kreis Lörrach „Fest der Feste“ feiert sich selbst

Lange Schatten wirft das diesjährige Trottoirfest voraus. Kein Wunder: Wenn nämlich das „Fest der feste“, wie es in der Großen Kreisstadt auch genannt wird, vom 25. bis 27. August in Güter- und Alter Landstraße über die Bühne geht, ist die mittlerweile 50. Auflage.

Rheinfelden (lu). Für das Jubiläum haben sich die Macher und Organisatoren mächtig ins Zeug gelegt. Auch alle vier Partnerstädte sind mit eigenen Buden dabei. Neu in diesem Jahr wird sein, dass erstmals auch der Friedrichplatz ins Festgeschehen mit einbezogen wird. Weil auf dem Platz der großen Bühne im Bereich Elsa-Brändström-Straße gebaut werden soll, zieht das Trottoirfest mit der Showbühne samt Bierbrunnen (Höllhooge Bruet) und Weinbrunnen (Ahnennest) direkt in die Innenstadt auf den Friedrichplatz um. Dafür wird die B 34 drei Tage gesperrt. Das ist mit Stadt und Oberbürgermeister Klaus Eberhardt seit Längerem so abgesprochen.

Zwar soll jetzt doch noch nicht auf dem angestammten Bühnenplatzbereich gebaut werden, wie Thomas Schmiederer, Vorsitzender des Trottoirfestvereins, in der Sitzung des Arbeitskreises Städtepartnerschaften informierte. „Wir lassen die neuen Pläne aber jetzt so, hinten bringen wir dann Autoscooter und Kinderangebote unter“, so Schmiederer. Was sich gleichwohl verändert, ist die Laufrichtung des Einmarsches in die Festmeile. Diesmal geht’s von der Elsa Brändström-Straße in Richtung Friedrichplatz, wo dann gegen kurz nach 19 Uhr am Freitag, 25. August, der Fassanstich erfolgt.

Außer, dass erneut wieder auf zwei Bühnen zahlreiche Bands ein Non-Stop-Musikprogramm an allen drei Tagen geben, unter anderem die „Joe Martin Band“, deren Leader Martin Deutzer ein exklusives Sing- und Song-Programm mit hiesigen Gastsängern plant, ist den Veranstaltern ein weiterer Coup gelungen: Erstmals seit mehr as 20 Jahren kommen die bekannten „Les Marinettes“, eine tollkühne jugendliche Rollschuhfahrer-Tanzgruppe, nach Rheinfelden. „Das wird ein Riesending“, verspricht Schmiederer. Auftritt soll am Samstag, 26. August, um 19 Uhr auf der Showbühne auf dem Friedrichplatz sein.

Weiterer Höhepunkt rund um das Jubiläum wird die umfangreiche Festschrift sein. „Auf dieses Buch freue ich mich sehr, es wird attraktiv und interessant“, verspricht Gustav Fischer, der als Kopf einer größeren Arbeitsgruppe seit gut einem Jahr fungierte. In dem Buch kommen nicht nur viele Menschen zu Wort, die sich um das Trottoirfest verdient gemacht haben, sondern das Werk hat auch unzählige Fotos parat. „Es soll ein Spiegelbild dessen sein, was dieses Fest in all den Jahren ausgemacht hat“, stellt Fischer fest. Allen voran dankte er Stadtarchivarin Sabine Diezinger, ohne die das Jubiläumsbuch nicht so gut zustande gekommen wäre. Präsentiert wird es im Übrigen eine Woche vor dem Trottoirfest. Die Vernissage ist für Freitag, 18. August, in der Sparkasse geplant.