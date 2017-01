„Das wird ein spannendes Jahr“, hat Patric Galley, neu gewählter Präsident der Wirtschaftsjunioren Hochrhein (WJH), dem Verband der jungen Führungskräfte und Unternehmer aus der Wirtschaft in den Landkreisen Lörrach und Waldshut versprochen. Die WJH trafen sich am Montagabend in Bad Säckingen.

Regio. Der 32-Jährige, der als Geschäftsführer bei einem Speditionsunternehmen in Weil am Rhein tätig ist, setzt allerdings in erster Linie auf Kontinuität der erfolgreichen Arbeit der WJH, und das heißt: Schwerpunkte sind weiterhin Firmenbesuche, Einblicke ins Generationen-Management, Ausflüge, Projekte, Seminare sowie auch Besuche von Landes-, Bundes-, Euro- und Internationalen Konferenzen. Und gerade zu Letzterem betonte er: „Als einer der wenigen Verbände übernehmen wir dafür die Teilnehmerkosten für unsere Mitglieder.“

Weiter arbeiten wollen die WJH an einer verbesserten Vernetzung. Dies soll nicht nur die beiden Landkreise betreffen, sondern auch auf Landes- und Bundesebene erfolgen sowie auch in die Schweiz zu den „JCI Basel“. Ebenso fordert Galley eine noch bessere Wahrnehmung und will zeigen, was innerhalb der Organisation geht. Dazu soll nicht zuletzt eine überarbeitete Homepage beitragen.

Ansonsten haben die WJH ihre Hausaufgaben erledigt. Waren es im vergangenen Jahr die Firmen Hieber, Maryan Beachwear, Kestenholz, Schätzle & Cie, die Wirtschaftsförderung Südwest und das Bio-Weingut Kaufmann in Efringen-Kirchen, so sind für dieses Jahr Visiten von Faller Konfitüren in Utzenfeld, Vitra in Weil am Rhein, Baubetriebshof Waldshut sowie erneut die Firma Hieber geplant. Auf dem Programm steht unter anderem auch ein Besuch bei „Waldhaus“ unter dem Tenor „Talk im Logistikzentrum“.

Weiter fortgeführt, wie schon seit vielen Jahren, wird das Projekt Schule, unter anderem in Lörrach, Waldshut, Klettgau, Wutöschingen, Albbruck und Bad Säckingen. Im vergangenen Jahr begleiteten die WJH 35 Schüler und gaben Hilfestellungen beim Bewerbungsgespräch. In Zusammenarbeit mit dem Kiwanis-Club findet zudem das Projekt Weihnachtswunschaktion seine Fortsetzung. Im vergangenen Jahr konnten 56 Wünsche erfüllt werden.

Zudem wird jeden vierten Donnerstag im Monat ein Business-Lunch im „Peja“, ebenso auch am ersten Montag im Monat einen Stammtisch im „Wilden Mann“, beides in Lörrach, angeboten.

Die Wirtschaftsjunioren Hochrhein, die organisatorisch der IHK Hochrhein-Bodensee angeschlossen sind, decken die Landkreise Waldshut und Lörrach ab. Zu den Mitgliedern zählen Unternehmer und leitende Angestellte aus der gewerblichen Wirtschaft unter 40 Jahren. Die Wirtschaftsjunioren Hochrhein (WJH) haben rund 100 Mitglieder, davon die Hälfte Fördermitglieder. Der Landesverband Baden-Württemberg gehört zu den Wirtschaftsjunioren Deutschland, die bundesweit mehr als 12 000 Führungskräfte und Unternehmer vereinigen.