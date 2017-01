Nachrichten-Ticker

18:48 Von der Leyen nennt "Aufnahmerituale" in Kaserne "widerwärtig"

Künzell - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ) hat die zweifelhaften "Aufnahmerituale" in einer baden-württembergischen Bundeswehr-Kaserne scharf verurteilt. "Die Vorgänge in Pfullendorf sind abstoßend und sie sind widerwärtig", sagte die Ministerin am Abend. Die Vorgänge seien auch beschämend für alle Soldaten, die respektvoll mit ihren Kameraden umgingen, und die das Ansehen der Truppe hochhielten. "Spiegel online" berichtete am Freitag, dass es in der Kaserne in Pfullendorf unter anderem "sexuell-sadistische Praktiken" sowie Gewaltrituale gegeben habe.

17:52 Mauer und Steuern: Trump riskiert Handelskonflikt mit Mexiko

Washington - Wegen der Finanzierung seiner Grenzmauer nimmt der neue US-Präsident Donald Trump einen schweren Konflikt mit dem wichtigen Handelspartner Mexiko in Kauf. "Mexiko hat die USA zu lange ausgenutzt", schrieb der Staatschef auf Twitter. "Massives Handelsdefizit und wenig Hilfe an der schwachen Grenze - das muss sich jetzt ändern." Zuvor hatte er Mexiko mit einer Importsteuer von 20 Prozent auf alle Produkte gedroht. Damit würden sich allerdings zunächst Produkte aus Mexiko wie Autos, Haushaltsgeräte und Lebensmittel für die US-Kunden verteuern. Außerdem könnte Mexiko mit ähnlichen Maßnahmen antworten.

17:51 Gabriel will sich für europäische Idee stark machen

Berlin - Mit einem Appell für ein starkes Europa und respektvolle Beziehungen zu den USA ist der neue Außenminister Sigmar Gabriel ins Amt gestartet. "Das europäische Einigungswerk steht auf dem Spiel", sagte Gabriel bei seiner Antrittsrede vor Hunderten Diplomaten im Auswärtigen Amt. Europa bleibe das größte Zivilisationsprojekt des 20. Jahrhunderts. In keiner Region der Welt könne man freier, demokratischer und sicherer leben. Gabriel warb zugleich für eine respektvolle Zusammenarbeit mit den USA - auch unter dem neuen Präsidenten Donald Trump.

17:29 Ermittlungen wegen entwürdigender Rituale bei der Bundeswehr

Berlin - Wegen zweifelhafter "Aufnahmerituale" in einer baden-württembergischen Bundeswehr-Kaserne sind Ermittlungen eingeleitet worden. "Spiegel online" berichtet, dass es in der Kaserne in Pfullendorf unter anderem "sexuell-sadistische Praktiken" und Gewaltrituale gegeben habe. Eine Sprecherin des Ausbildungskommandos sagte der dpa, geprüft würden unter anderem so genannte Aufnahmerituale unter dortigen Mannschaftsdienstsoldaten. Es seien bereits personelle Konsequenzen gezogen worden. Auch die Staatsanwaltschaft Hechingen sei eingeschaltet.

17:13 Mehr Zeit für Lösung der Regierungskrise in Österreich

Wien - Die rot-schwarze Koalition in Österreich will sich mehr Zeit als bisher geplant für die etwaige Lösung der dramatischen Regierungskrise nehmen. Bundeskanzler Christian Kern verschiebe wegen der Regierungsverhandlungen seine geplante Reise nach Israel und in die palästinensischen Autonomiegebiete, sagte ein Regierungssprecher. Spitzenpolitiker von sozialdemokratischer SPÖ und konservativer ÖVP setzten unterdessen den Verhandlungsmarathon über Fortbestand oder Scheitern ihres Bündnisses fort.