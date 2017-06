Kreis Lörrach Flucht aus dem digitalen Hamsterrad

Mit Gerald Lembke ist in der kommenden Woche ein ausgewiesener Experte und zugleich Kritiker des Umgangs mit Tablet, Smartphone und Co. zu Gast an der DHBW Lörrach. Der Fachbuchautor und Leiter des Studiengangs Digitale Medien an der DHBW in Mannheim plädiert dafür, aus dem „digitalen Hamsterrad“ auszubrechen.

Kreis Lörrach. Die Digitalisierung im Unterricht ist derzeit in aller Munde. Auch im Landkreis Lörrach gibt es bereits zahlreiche Ansätze, etwa mit einer „Experimentierklasse“ am Wirtschaftsgymnasium (wir berichteten). Adrian Steineck hat sich im Vorfeld von Gerald Lembkes Vortrag mit dem Titel „Digitales Lernen – Chancen und Risiken für eine Zukunft der (Hochschul-)lehre“ über dessen Meinung zu den digitalen Medien unterhalten.

Ich sehe vor allem die Risiken und Nebenwirkungen des Einsatzes von digitalen Medien, vor allem in den Kitas und der Grundschule. Hier sind die Kinder kognitiv und neuronal noch nicht in der Lage, Impulskontrolle auszuüben und die Medien auch abzuschalten, wenn sie sinnlos sind. Es wird daher gedaddelt und gewischt, bis die Scheibe glüht.

Wir müssen das „Abschalten“ lernen, statt das „Always On“ als Gottgegebenheit und Symbol des Erfolgreichen weiter zu postulieren. In meinem Buch gebe ich zahlreiche Tipps, wie das im Konkreten aussehen kann.

Sie können die Nutzung während des Unterrichts einschränken. Das dürfen sie auch und ist nach aktueller Rechtsprechung kein Eingriff in die Persönlichkeit – wie gut, dass ein technisches Gerät von der humanen Persönlichkeit des Menschen noch unterschieden wird.

Die Digitalisierung wird vor allem von der IT-Wirtschaft und von der Politik voran getrieben. Der Glaube, dass ohne Digitalisierung das Land untergehen wird, ist eine bewährte Rhetorik des Angstschürens. Fakt ist, dass Smartphones und Tablets keine positiven Lerneffekte erzielen. Lessings letztes Werk in einen Comic zu verwandeln, erscheint auf den ersten Blick sinnvoll. Vor allem aber fördert es die oberflächliche Rezeption von bunten Bildchen und nicht eine kritische verbale oder gegenüberstellende Auseinandersetzung mit den Weltreligionen und die Anwendung auf religiös motivierte kriegerische Konflikte. Lehrer brauchen den jungen Menschen den Umgang im Sinne von Bedienung mit der One-Touch-App-Technologie nicht beibringen. Mit der Fingerkuppe und den richtigen Apps ist es heute ein Kinderspiel, auf dem Smartphone bunte Filmchen zu schneiden oder Comicstrecken zu produzieren. Ich kenne viele Lehrer, die mit dieser Situation gelassen umgehen und sich eben nicht unter Druck gesetzt fühlen.

Erstens: Bewusste digitale Auszeiten unterbrechen Routinen. Das beginnt, wenn Sie das Smartphone ab 20 Uhr ausgeschaltet in eine Schublade legen. Am Wochenende ist das Smartphone tabu. Nach anfänglichen Panikattacken in den ersten Tagen werden Sie sich bald befreiter fühlen.

Zweitens: In Ihren Beziehungen zu Erwachsenen: Verringern Sie die „Seitensprünge“ mit ihrem Smartphone. Kehren Sie von einer wahrnehmungszerstreuenden virtuellen Mehrsamkeit zur konzentrierten sozialen Zweisamkeit zurück.

Drittens: Stellen Sie alle Benachrichtigungen ab und löschen Sie 60 Prozent Ihrer Apps. Das wirkt wie Keller aufräumen und alte Sachen aussortieren – sehr befreiend.

Nein, ein Kind, welches das Wissen im Hirnspeicher hat, wird davon ein Leben lang profitieren können, zumindest solange, bis neues relevantes Lebens- oder Arbeitswissen – und wir reden hier von jahrelangen Lebensphasen – dieses verdrängen wird. Das Traurige ist: Wenn jemand googelt, dessen Hirnspeicher leer ist, wird es ihm auch schwer fallen, die erkenntnisleitende Frage und die relevanten Schlüsselwörter zu bestimmen. Er müsste dann erst mal googeln, mit welchen Begriffen man eigentlich eine Frage zielführend formulieren kann. Das ist selbst mir bisher noch nicht gelungen.

Dauerdaddeln macht abhängig und degeneriert uns zu Unterhaltungsjunkies und Always-On-Arbeitstieren. Wer heute noch keine Konsequenzen spürt, der wird diese in ein bis fünf Jahren spüren. Versprochen!

ist 51 Jahre alt und Gründer sowie Präsident des Bundesverbandes für Medien und Marketing mit Sitz in Mannheim. Er ist Autor mehrerer Sachbücher und Studiendekan an der DHBW in Mannheim.

Ihr Vortrag trägt sein Thema bereits im Titel. Was sind für Sie Chancen des digitalen Lernens, und wo sehen Sie die Risiken?

Eines Ihrer Bücher trägt den Titel „Im digitalen Hamsterrad: Ein Plädoyer für den gesunden Umgang mit Smartphone & Co.“. Wie sähe denn der von Ihnen geforderte gesunde Umgang mit diesen Geräten aus?

Angesichts junger Leute, für die das Smartphone fast schon ein Körperteil zu sein scheint: Wie können Eltern oder Lehrer hier überhaupt Einfluss nehmen?

An der kaufmännischen Schule in Lörrach wurden kürzlich die Projekte einer „Experimentierklasse“ vorgestellt, die mithilfe von Smartphones und Tablets etwa „Nathan der Weise“ als Comic umgesetzt hat. Setzt die Digitalisierung also nicht vor allem die Lehrer unter Druck, die sich selbst gut auskennen müssen, um einen angemessenen Umgang mit der Technik zu vermitteln?

Sie haben ja schon angesprochen, dass Ihr Buch auch konkrete Hilfestellungen enthält. Was raten Sie Menschen, die – im Beruf, in der Schule – selbst quasi im digitalen Hamsterrad sind und ständig den E-Maileingang kontrollieren müssen? Gibt es da kleine Tipps, die jeder von uns umsetzen kann?

Ein anderes Ihrer Bücher vertritt die These, dass unsere Kinder das Lernen verlernen. Da ist etwas dran, denn man kann einen Sachverhalt oder geschichtliche Daten googeln, vergisst sie aber meist gleich wieder, da sie ja ohnehin ständig verfügbar sind. Entwertet das nicht auch das Wissen, wenn ein Kind, das etwas googelt, die Infos fast genauso schnell hat wie ein Kind, das etwas auswendig weiß?

Verlernen wir nicht auch das Langweilen? Langeweile macht ja eigentlich kreativ, aber heutzutage lenken wir uns mit technischen Spielereien ständig ab.