Kreis Lörrach Frischer Wind aus den eigenen Reihen

Kreis Lörrach. Die Tauchsportgruppe Lörrach/Weil am Rhein (TSG), seit 1971 ein eingetragener Sportverein, hat sich zum Ziel gesetzt, den Tauchsport mit und ohne Presslufttauchgerät in der Region zu fördern, wie in der Generalversammlung erneut zum Ausdruck gebracht wurde. Die Mitglieder schätzen das Angebot an Ausbildung (VDST/CMAS), Training, Tauchausflügen und -reisen, das aktive Vereinsleben sowie ein Vereinsheim mit zertifizierter Füllstation im Vogelbachareal in Lörrach.

Wahlen

In der Versammlung wurden alle drei Ehrenämter des geschäftsführenden Vorstands neu besetzt: Ulf Korthäuer (erster Vorsitzender), Nils Remmers (zweiter Vorsitzender) und Dirk Bäumle (erster Kassierer). Neu im Vorstand sind ferner Volker Fischer (zweiter Kassierer), Norbert Wyhnanek (zweiter Schriftführer), Oliver Dreher (erster Sportwart), Mendy Läufer (zweiter Sportwart) und Yannic Matt (zweiter Ausbildungsleiter).

Mit so viel „frischem Wind“ aus den eigenen Reihen hofft der Verein, weitere Interessierte für den Tauchsport begeistern zu können, so der Tenor. Im Schnupper-Sportpass der Stadt Lörrach befindet sich dazu auch ein Gratis-Angebot der TSG.

Weitere Informationen: www.tsg-loerrach.de