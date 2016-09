Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Lörrach bietet ab Oktober ein duales Kontaktstudium für Geflüchtete. Kreis Lörrach. „Die jungen Menschen wollen Integration. Sie sind hoch motiviert und möchten in unserer Gesellschaft ankommen“, fasst Heike Walterscheid ihre bisherigen Erfahrungen mit Flüchtlingen in der Region zusammen. Die Professorin für Volkswirtschaftslehre an der DHBW Lörrach ist eine der Initiatorinnen des Kontaktstudiums Bachelor, das die Lörracher Hochschule ab Oktober für Flüchtlinge anbietet, heißt es in einer Mitteilung. Das Ziel des Kontaktstudiums ist die Herstellung der Studierfähigkeit von Geflüchteten für ein Studium in Deutschland und insbesondere für ein duales Bachelorstudium an der DHBW Lörrach. Zielgruppe des Programms sind Geflüchtete mit potenzieller Studierfähigkeit und Bleibeperspektive in Deutschland sowie idealerweise Sprachkenntnissen in Englisch oder Französisch als Brücke zum Erwerb der deutschen Sprache, heißt es. Insbesondere für die „duale Studierfähigkeit“ ist nicht nur eine fachliche und kulturelle Annäherung erforderlich, sondern auch die Herstellung der Anschlussfähigkeit an die Anforderungen der Unternehmensrealität im Dreiländereck. Das Konzept des Kontaktstudiums Bachelor beinhaltet demnach eine Dualität aus Theorie- und Praxisphase. Tandemkurse sollen Integration fördern Der dreimonatige Theorieblock beginnt im Oktober. Neben dem Schwerpunkt der Sprachausbildung wird ein Vorbereitungsseminar angeboten, das verpflichtende Elemente in Wirtschafts- und Gesellschaftslehre und Mathematik sowie Wahlelemente in den Bereichen Technik, Informatik und Naturwissenschaften enthält. Das Programm wird durch ein Tandemmodell begleitet, bei dem jeder Flüchtling in einen Paten-Kurs der DHBW mit 30 Studenten Unterstützung bekommt, um die sprachliche und gesellschaftliche Integration zu beschleunigen. Außerdem bemüht sich die DHBW, wie auch beim klassischen dualen Studium, um Praktikumsplätze. „Damit erhoffen wir uns eine schnelle Integration in den Arbeitsmarkt“, erklären Jan Olaf und Klemens Schnattinger, die Leiter des Studienzentrums IT-Management & Informatik und Initiatoren des Kontaktstudiums. DHBW sucht Unterstützer Zudem bemüht sich die DHBW Lörrach um Mentoren, die Gaststudierende ideell und materiell unterstützen sollen. Zwar werden Vorlesungen, Sprachunterricht und Vorbereitungskurse kostenlos angeboten, aber Kosten für Lernmaterialien oder für die Anreise sind oft nicht gedeckt. Während des Studiums besitzen die Teilnehmer den Status als Gaststudierende, sodass ihre Sozialleistungen nicht gefährdet sind. Einer der ersten, der sich für das Angebot interessierte, ist Taiseer Mohammed, der aus dem syrischen Aleppo geflüchtet ist. Der 22-Jährige hat in seiner Heimat bereits ein Elektrotechnik-Studium begonnen.