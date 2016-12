Rund 650 bedürftige Einzelpersonen und Familien erhalten Unterstützung durch die Weihnachtsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“. Außerdem erhalten soziale und caritative Einrichtungen Zuschüsse zur Förderung ihrer Arbeit und von Projekten.

Kreis Lörrach. Schwerpunkt der diesjährigen Weihnachtsaktion sind die Themen „Wohnungsnot und Obdachlosigkeit“. „Auch wenn wir viel für Einrichtungen der Obdachlosenhilfe gespendet haben, haben wir keine anderen sozialen und caritativen Einrichtungen vernachlässigt“, unterstrich der Vorsitzende des Vereins „Leser helfen“, Guido Neidinger, bei der Scheckübergabe an die sozialen Institutionen. Zu verdanken sei dies der großen Spendenbereitschaft der Bevölkerung und den weit mehr als hundert ehrenamtlichen Helfern, sagte Neidinger. Am Montag überreichte er die Schecks in Höhe von insgesamt 41 000 Euro zur Unterstützung der wichtigen ehrenamtlichen Arbeit und zur Förderung von innovativen Projekten. n Erich-Reisch-Haus, Lörrach: Der größte Batzen geht in diesem Jahr an das Erich-Reisch-Haus mit 20 000 Euro. Die Einrichtung der Wohnungslosenhilfe plant ihr Hilfsangebot um ein Wohnprojekt im Lörracher Ortsteil Brombach für acht wohnungslose Frauen auszubauen. „Wir wollen mit diesem Geld das Haus möblieren“, sagt der Leiter des Erich-Reisch-Hauses, Stefan Heinz. Bereits im Rahmen der „Binzener Runde“ erhielt die Einrichtung bereits eine Spende von 10 000 Euro. n Caritas-Verband für den Kreis Lörrach: Dieser erhält 8000 Euro für verschiedene Projekte „von den ganz Kleinen bis hin zu den Älteren“. Darunter ist der Familientreff in Zell im Wiesental, der einen Fokus auf das Thema Elternbildung legen wird. Ferner wird das Projekt „Arbeit am Tonfeld“ an der Gerhard-Jung-Schule in Zell unterstützt. Dies ist eine spezielle Methode zur Arbeit mit einzelnen Schülern die „schwierig“ sind oder eine Krise durchleben. Gefördert wird unter anderem auch das Kletterprojekt „free solo“, das sich an Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund richtet. n CVJM, Lörrach: Dieser ehält 3000 Euro für das Schülercafé „Kamelion“ und die Schulsozialarbeit. Schüler hätten nicht nur Bedarf an Verpflegung sondern auch an Beratung, gerade beim Übergang auf weiterführende Schulen, erklärte Kamelion-Leiterin Sibylle Burkhart, auch mit Blick auf die sich rasant verändernde Schullandschaft. Sie erlebe in ihrer täglichen Arbeit, dass nicht nur Schüler sondern auch Eltern Begleitung brauchen. Daher ist der Aufbau eines „Familientrainings“ für Eltern geplant. Ferner soll ein offener Lernraum eingerichtet werden, wo Schüler ihre Hausaurfgaben machen können.n leben + wohnen,Lörrach: Mit 3000 Euro wird ein Radioprojekt für Menschen mit und ohne Behinderung gefördert. In Zusammenarbeit mit dem Radio Freies Wiesental soll sechs mal im Jahr eine Sendung unter dem Motto „Wie wir leben, und wie wir wohnen“ entstehen. n Kinderschutzbund,Lörrach: Dieser erhält für das Projekt „Trockene Füße für alle Kinder“ einen Zustupf von 2000 Euro. „104 Füße laufen gut durch diesen Winter“, berichtete die Vorsitzende Renate Waßmer. Mit Unterstützung des Schuhauses Werdich erhielten in diesem 52 Kinder einen Gutschein über 70 Euro und fachkundige Beratung beim Kauf von warmen Winterschuhen. Mit der Unterstützung durch unsere Weihnachtsaktion, wird das erfolgreiche Projekt im nächsten Jahr fortgesetzt. n Frauenberatungsstelle, Lörrach: Mit 1500 Euro wird die Frauenberatungsstelle unterstützt, die damit verschiedene Projekte finanzieren kann. Unter anderem soll in einem Projekt für Flüchtlingsfrauen deren Selbstvertrauen gestärkt werden und diese über ihre Rechte als Frau aufgeklärt werden. n Tafel, Schopfheim: Mit 1500 Euro wird die Arbeit der Schopfheimer Tafel unterstützt, die rund 200 Ausweise an Bedürftige ausgegeben hat, hinter denen rund 800 Menschen stehen. n Diakonisches Werk, Schopfheim: Der offene Treff wird mit 1000 Euro unterstützt. In der Tagesstätte treffen sich regelmäßig von Montag bis Freitag Menschen die psyhische Erkrankungen haben. Mit dem Zustupf wird unter anderem die Marktgruppe gefördert, die freitags kreative Dinge herstellt, die in den Räumen der Diakonie und auf dem Schopfheimer Wochenmarkt verkauft werden. n Telefonseelsorge, Lörrach-Waldshut: Die Telefonseelsorge leistet als erster Ansprechpartner für Menschen in Not eine wichtige Arbeit. Das ist der Aktion „Leser helfen“ ein Scheck über 1000 wert.