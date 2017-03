Von Gerd Lustig

Erfolgreich ging die jüngste Bezirksdelegiertenkonferenz der IG Bergbau, Chemie, Energie, kurz IG BCE, im Hotel „Danner“ in Rheinfelden (wir berichteten) über die Bühne.

Kreis Lörrach. Bezirksleiter Wilfried Penshorn freute sich dabei nicht nur über gute Bilanzen und gute Gespräche, sondern auch über die einstimmig erfolgte Wahl der Mitglieder des künftigen Bezirksvorstandes. Äußerst angetan war Penshorn zudem, dass mit Catharina Clay nicht nur die Landesbezirksleiterin anwesend war, sondern zudem auch Petra Reinbold-Knape vom geschäftsführenden Hauptvorstand der IG BCE aus Hannover. Und die wartete mit einem eindrücklichen Referat zur Bedeutung der Gewerkschaften, insbesondere der IG BCE, und natürlich ihrer Mitglieder auf.

„Wer bei uns mitmacht, erfährt gelebte Solidarität“, machte Reinbold-Knape deutlich. Gleichzeitig verwies sie auf die große Bedeutung der Gewerkschaften gerade jetzt in einer der Verunsicherung der Menschen durch Trump, Brexit, Rechtspopulismus oder Fakenews. Die IG BCE sei eine starke Gemeinschaft, die zusammenhält und aus diesem Zusammenhalt auch die Kraft schöpft. Und genau das müsse angesichts der zunehmenden Demokratieverdrossenheit in Teilen der Bevölkerung und einer beängstigenden populistischen Welle in ganz Europa in den Alltag zurückgeholt werden. „Es gelte, jetzt Gesicht zu zeigen. „Doch das macht ihr vor allem – jeder und jede an jedem Tag“, sagte Reinbold-Knape.

Allerdings: Über die Kraft einer Gewerkschaft entscheide am Ende die absolute Zahl der Mitglieder und der Organisationsgrad in den Betrieben. „Die Mitgliedsentwicklung ist und bleibt daher die zentrale Herausforderung für 2017“, betonte sie.

Überdies gehe die IG BCE mit klaren Schwerpunkten in das Wahljahr. Im Vordergrund stehen Bildung und Qualifizierung, Entlastung der Arbeitnehmer, Sicherheit im Alter und eine aktive Industrie- und Energiepolitik unter dem Motto „ökonomisch, ökologisch, sozial“. Ebenso gelte es auch, die Wahlbeteiligung zu erhöhen. „Denn Demokraten wählen Demokraten“, betonte Reinbold-Knape.