Kreis Lörrach. Der Angehörigengesprächskreis für Demenzerkrankte trifft sich am Montag, 2. Oktober, von 15 bis 16.30 Uhr in den Räumen des Caritas Verbandes, Haagener Straße 15a, in Lörrach. Nähere Infos gibt es bei der Demenz-Beratungsstelle des Caritasverbandes unter Tel. 07621 / 92 75 25.