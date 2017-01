Kreis Lörrach (wer). Der baden-württembergische Minister der Justiz und für Europa, Guido Wolf, hat gestern in Lörrach Franz-Josef Heering offiziell in sein neues Amt als Leiter der Staatsanwaltschaft Lörrach eingeführt. Der Leitende Oberstaatsanwalt hatte bereits im Oktober des vergangenen Jahres die Führung der Zweigstelle der Staatsanwaltschaft Freiburg übernommen. Heering folgt auf die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Janke, die inzwischen als Behördenleiterin der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen tätig ist (wir berichteten).

„Wir stehen vor großen Herausforderungen“, sagte Heering in der Lörracher Alten Feuerwache vor Vertretern von Behörden dies- und jenseits der Landesgrenze. Als Beispiele nannte er die Strafverfolgung der Internetkriminalität, die Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und eine deutliche Zunahme an Verfahren. Daher freute er sich über die Botschaft des Justizministers, dass die Zweigstelle der Staatsanwaltschaft in Lörrach mit einer Neustelle bedacht wird. Laut Wolf fehlen in Baden-Württemberg etwa 200 Richter und Staatsanwälte, auch in Lörrach mache sich die Unterdeckung bemerkbar, dennoch werde hier hervorragende Arbeit geleistet, lobte der Justizminister zudem die gemeinsame grenzüberschreitende Arbeit der deutschen, schweizerischen und französischen Justiz. Nun gehe es darum, die gute Position zu halten und auch weiter auszubauen, sagte er mit Blick auf die Entscheidungen der Landesregierung in Sachen Personalausstattung. Die Justiz müsse in der Fläche stark bleiben, damit der Bürger auch vor dem Hintergrund der Terrorgefahr weiterhin Vertrauen in den Staat habe. Und Wolf weiter: „Ich bekenne mich klar zu dezentralen Justizstandorten in der Fläche. Gerade die Staatsanwaltschaft hier in Lörrach ist ein guter Beweis dafür, dass es entgegen der Annahmen mancher Betriebswirtschaftstheoretiker in Fragen der Effizienz und Qualität von Justizbehörden nicht auf die Größe ankommt.“

Franz-Josef Heering wurde in Duisburg geboren und wuchs in Neuss auf. Nach dem Studium in Würzburg und dem Rechtsreferendariat in Aschaffenburg trat er 1991 in den baden-württembergischen Justizdienst ein.