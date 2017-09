Kreis Lörrach Handwerk bremst Wahlkampf aus

Kreis Lörrach (pad). Zum Auftakt der Schlussphase des Wahlkampfs bündelten die demokratischen Parteien ihre Kräfte auf die erfahrungsgemäß an Samstagen stark belebten Innenstädte. Hunderte Wahlhelfer waren im Einsatz. Kaum ein Thema blieb außen vor.

Vor allem in den größeren Städten des Landkreises waren die Infostände der Parteien zeitweise dicht umlagert. Hauptsächlich CDU, SPD, FDP und Grüne waren gefragte Anlaufstellen interessierter Bürger. Deren Fragen zeugten mitunter von großem Sachverstand.

Das Interesse gehörte nicht nur der Bundespolitik. Auch kommunale Anliegen kamen aufs Tapet. In Lörrach zum Beispiel die Wohnungsnot, das geplante Zentralklinikum und die Sorge, vor allem an Wochenenden oft nur mühsam einen Parkplatz in Zentrumsnähe zu ergattern.

Stadt- und Kreisräte aller Couleur waren stundenlang gefordert. Sie beantworteten die Fragen der Passanten geduldig und hörten sich das eine oder andere persönliche Problem an. Verschiedentlich wurden Gesprächstermine für die Zeit nach der Wahl vereinbart. Immer wieder der Satz: „Dann können wir mal ganz in Ruhe darüber reden.“

In bundespolitischer Hinsicht dominierte das Interesse an möglichen Koalitionen nach dem 24. September: Wer mit wem unter welchen Bedingungen? Vor allem seitens der Kandidaten wollte sich definitiv keiner festlegen. Vielfach war zu hören: „In der Demokratie muss jeder mit jedem können, der auf dem Boden des Grundgesetzes steht.“

Bei Wahlkämpfen in der Vergangenheit konzentrierten sich in der Kreisstadt die „Freiluft“-Aktivitäten auf den Alten Markt. Die Infostände wurden in schöner Regelmäßigkeit im Herzen der Fußgängerzone aufgebaut. Die Parteien warben sozusagen in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander um die Wählergunst.

An diesem Samstag war es in Lörrach anders. Das Handwerk trieb die Wahlkämpfer auseinander. Die zentrale Präsentation der Zünfte zum „Tag des Handwerks“ (wir berichteten) nahm den gesamten Alten Markt in Anspruch und verdrängte damit indirekt die (gewohnten) Wahlstände der Parteien an andere Plätze der Innenstadt und zum Hebelpark.

Allerorten wurden die Kandidaten lebhaft von den Ehrenamtlichen ihrer Parteien unterstützt. Die Bewerber waren nahezu ausnahmslos präsent. SPD-Mann Jonas Hoffmann zog es derweil nach Freiburg zur zentralen Kundgebung von Martin Schulz.

Als Gerücht stellte sich bald heraus, dass Kanzleramtsminister und Merkel-Vertrauter Peter Altmaier aufkreuzen würde. Das CDU-Schwergewicht kommt aber erst am Donnerstag nach Lörrach, um in der Endphase des Wahlkampfs über den Wochenmarkt zu schlendern.