Kreis Lörrach Handwerk erhalten

Kreis Lörrach (ads). Bei der Jahresversammlung der Bäcker-Innung Lörrach am Mittwochabend in Schopfheim nahm Obermeister Fritz Trefzger die Politiker in die Pflicht. So stark der Rückhalt für die Bäcker in den Kommunen sei, sagte er, so sehr fühlte sich die Berufsgruppe von der Bundespolitik im Stich gelassen.

Politisches

Die klassischen Handwerks-Bäckereien stehen nach wie vor im Wettbewerb mit Back-Shops & Co., Einrichtungen also, in denen nicht mehr selbst gebacken wird. „Wir sorgen für das kleine Glück des Tages“, brach Trefzger eine Lanze für seine Innungskollegen.

Dass aber das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gerade kleineren Bäckereien nicht den Rücken stärke, sondern vielmehr immer weitere Vorschriften erlasse, das sei schwer verständlich.

„Wir Bäcker müssen von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen werden“, forderte er und vermeldete zugleich, dass klassische Bäckereien bei Kaffee und Snacks bundesweit nach wie vor knapp ein Viertel des Marktanteils ausmachen würden. Der Bundestagsabgeordnete Armin Schuster (CDU) nahm zu Trefzgers Aussagen Stellung.

Nachwuchs

Die Ausbildungszahlen im Bäckerhandwerk seien „niedrig, aber stabil“, sagte der Obermeister. Diese Einschätzung teilte Werner Eiche von der Gewerbeschule Lörrach, wo jüngst vier Bäckerlehrlinge ihren Abschluss gemacht haben. Besonders freute sich Eiche darüber, dass immer mehr Frauen sich für den Beruf der Bäckerin interessieren würden – ein Trend, der bei den Konditoren schon seit Jahren zu beobachten sei.

Wahlen

Bei den Vorstandswahlen wurde Obermeister Fritz Trefzger, der die Innung seit 21 Jahren leitet, für weitere drei Jahre im Amt bestätigt.

Daneben standen folgende Ämter zur Disposition: Stellvertretende Obermeister Simon Fritz und Thomas Kunzelmann; Schriftführer Heiner Rexrodt; Lehrlingswart Simon Fritz; Kassenwart Thomas Kunzelmann; Werbewart Bernhard Paul Senior; Beisitzer Ralf Glück, Hansjörg Adolf und Werner Eiche; Beisitzer und Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit ist neuerdings Bernhard Paul Junior.