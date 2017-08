Kreis Lörrach Helfer brauchen auch mal Hilfe

Kreis Lörrach. Die Diagnose Krebs bei Kindern und Jugendlichen stellt die gesamte Familie auf den Kopf. Unterstützung erfahren die Kreiskliniken Lörrach wie auch betroffene Familien aus dem Kreis beim Förderverein krebskranke Kinder Freiburg. Nun braucht der Verein selber Hilfe. Auf seine Einladung hin besuchte daher der SPD-Landtagsabgeordnete Rainer Stickelberger gemeinsam mit seiner Fraktionskollegin Gabi Rolland aus Freiburg das „Elternhaus“ des Vereins. Die SPD-Landtagsabgeordneten sagten ihre Unterstützung zu, wie sie jetzt mitteilten.

In dem ausschließlich über Spenden finanzierten Elternhaus in unmittelbarer Kliniknähe erfahren alle Schwerstkranken der Kinderklinik Freiburg und ihre Familien eine ganzheitliche Hilfe und Unterstützung. Allein aus dem Kreis Lörrach habe der Verein in den vergangenen fünf Jahren mehr als 250 Übernachtungen registriert. Über das Projekt „Kobra“, ein Netzwerk zur Qualifizierung regionaler Kliniken für die wohnortnahe Versorgung, profitieren auch die Kreiskliniken Lörrach von der Arbeit des Vereins. Dieses in Baden-Württemberg bislang einzigartige Projekt wurde von der ärztlichen Direktorin der Kinder- und Jugendonkologie der Uniklinik, Charlotte Niemeyer, entwickelt und wird vom Verein unterstützt.

Stickelberger und Rolland zeigten sich bei Ihrer Führung durch das Elternhaus tief beeindruckt von der dort geleisteten Unterstützung wie auch vom Projekt „Kobra“. Der Verein arbeitet bereits seit 35 Jahren auf ehrenamtlicher Basis. Rund 50 Millionen Euro an Spendengeldern hat dieser schon in das Elternhaus, aber auch in die Kinder-Klinik Freiburg und die Forschung investiert.

„Aktuell setzen wir uns dafür ein, dass in Freiburg auch eine neue medizintechnische Behandlungsform, die Protonentherapie, eingesetzt werden kann. Sie ermöglicht insbesondere bei Kindern mit Hirntumoren eine erfolgreichere Behandlung und kann vor allem schwerste Spätfolgen ersparen“, erläuterte der Vereinsvorsitzende Bernd Rendler. Trotz des knappen Finanzrahmens des Klinikums habe man über ein Leasingmodell eine haushaltsverträgliche Lösung gefunden. Doch die Umsetzung scheiterte bislang im Aufsichtsrat auch am Veto des Grünen-Wissenschaftsministeriums. Stickelberger und Rolland sagten nun ihre Unterstützung für die Arbeit des Vereins zu.