Kreis Lörrach Helfer fahren Polo

Kreis Lörrach. Das Immobilienbüro Avernet stellt der Lebenshilfe Lörrach zwei Jahre lang einen neuen VW Polo zur Verfügung. In dieser Zeit wird der Vermittler von Wohn- und Gewerbeimmobilien sämtliche Kosten für die Nutzung des Fahrzeugs übernehmen. Der Gesamtwert der Spende beträgt 5000 Euro. Die Übergabe an die Vorstandsvorsitzende des Vereins, Mechtild Lenz, und den Geschäftsführer Helmut Ressel fand am Montag, 20. März, auf dem Gelände der Lebenshilfe in der Wintersbuckstraße statt.

Dabei gingen die Avernet-Geschäftsführer, Matthias Mangold und Nic Wentzel, kurz auf die Hintergründe der Spende ein: „Wir haben mit der Lebenshilfe Lörrach in den vergangen Jahren schon öfter zusammengearbeitet und versucht, ihnen bei der Wohnungssuche zu helfen. Der Verein leistet hervorragende Arbeit. Mit dem Neuwagen wollen wir sein Engagement für die Menschen hier im Raum Lörrach unterstützen und auch ein Stück weit erleichtern.“

Helmut Ressel, Geschäftsführer der Lebenshilfe Lörrach, sagte: „Wir sind für die Spende sehr dankbar und freuen uns über diese Unterstützung. Für uns ist das neu, dass ein Unternehmen auf uns zukommt und fragt, ob wir ein Auto brauchen! Herzlichen Dank dafür!“ Mechtild Lenz, die Vorstandsvorsitzende des Vereins, ergänzte: „Die Spende kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir betreuen im Raum Lörrach rund 100 Menschen zu Hause und sind auch regelmäßig in Kindergärten im Einsatz. Zudem haben wir eine Außenstelle in Wembach. Für diese Einsätze können wir das Auto gut verwenden.“