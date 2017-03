Von Martina Proprenter

Wer Hilfe sucht, findet im Landkreis zahlreiche Selbsthilfegruppen. Doch wen ansprechen, wo diese treffen? An der Regio-Messe stellen sich abwechselnd neun Gruppen vor und hoffen auf zahlreiche Gespräche und Hilfesuchende, die ihre Hemmungen überwinden – mit Flyern, Kaffee und Apfel.

Kreis Lörrach. Der Stand der Selbsthilfegruppen hat mittlerweile Tradition: Seit 2004 versammelt Heinz Postleb die Selbsthilfegruppen bereits am Messestand, zusammen mit dem Verein Dikome Kamerun. Eine Win-Win-Situation, wie er beim Pressegespräch schildert: „Der Kaffee lockt Besucher an den Stand.“ Denn Gespräche in Selbsthilfegruppen – besonders zu heiklen Themen wie psychischen Erkrankungen und Krebs – sind ja eigentlich per se nicht für die breite Öffentlichkeit gedacht.

Dennoch geht das Konzept des vom Landratsamt geförderten Messestandes auf. Sowohl Betroffene als auch Angehörige kamen in den Vorjahren. Ob gezielt Informationssuchende oder solche, die spontan vorbeischauen: für privatere Gespräche bietet eine Sitzgruppe Privatsphäre. Die Hemmschwelle sich zu informieren, ist dennoch hoch, weiß auch Hans Biegert, SHG Prostatakrebs. „Manche machen einen regelrechten Bogen um den Stand“, erzählt er schmunzelnd, verweist aber auf die Relevanz der Prävention: 80 Prozent der über 70 Jährigen hätten Prostatakrebs, der oft unbemerkt bleibt. Während die einen Gruppen auf Besucher warten, gehen andere offensiver vor, erzählt Postleb: Die Darmkrebsgruppe zeige mit einem halbseitig faulen Apfel, dass vermeintlich Gesunde doch nie wissen können, wie die inneren Organe aussehen.

Erstmals präsentiert sich das „Blaue Kreuz Lörrach“, eine christliche Organisation die Suchtkranke und deren Angehörige unterstützt. Während dessen Fokus vermehrt auf Suchtmitteln wie Alkohol liegt, ist das bwlv-Suchthilfezentrum thematisch breiter aufgestellt: von Alkohol über Drogen bis zur Spielsucht ist der bwlv mit 13 Gruppenleitern und neun Gruppen im Landkreis am stärksten vernetzt. Mit neuem Konzept stellt sich nach Jahren des organisatorischen Umbruchs die AMSEL-Initiative neu vor, die MS-Kranke informiert und deren Lebenssituation verbessern will.

n Die Regio-Messe findet von Samstag, 18., bis Sonntag, 26. März, von 10 bis 18 Uhr in Lörrach statt. Weitere Infos unter www.messe-loerrach.de.