Immer mehr Kinder und Jugendliche sind auf der Flucht. Aufgrund der Grenzlage kommen in Lörrach mehr junge Flüchtlinge an als in anderen Landkreisen. Kreis Lörrach. Die meisten der jungen Menschen kommen aktuell aus Eritrea, Somalia oder Guinea, teilte das Landratsamt Lörrach gestern mit. Im heimischen Kreis sind in diesem Jahr bereits knapp 500 minderjährige Ausländer (UMA) ohne Eltern und Familie aufgenommen und weiter in andere Kreise verteilt worden. Dauerhaft hat der Landkreis die Aufgabe, 100 junge minderjährige Flüchtlinge, welche dem Landkreis zugewiesen wurden, zu versorgen und sie hier zu integrieren, geht aus einer Mitteilung hervor. Die zuständigen Mitarbeiter des Landratsamts seien wegen der bisherigen Erfahrungen sehr zuversichtlich, dass dies gelingen wird. Der vor den UMAs liegende Weg sei steinig, weshalb sie die Unterstützung der Mitarbeiter des Fachbereichs und die Akzeptanz der Bürger benötigen, teilen die Verantwortlichen mit. Kommen junge Flüchtlinge hier an, werden sie zur medizinischen Erstuntersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die UMAs sind meist völlig erschöpft und haben gesundheitliche Probleme. Nach der ärztlichen Erstversorgung erreichen sie dann eine Aufnahmestelle des Landkreises, wo ein Erstgespräch stattfindet. Dabei klären Mitarbeiter des Fachbereichs Jugend & Familie gemeinsam mit Dolmetschern unter anderem die Familiensituation, Verwandtschaftskontakte und Schulbildung, so das Landratsamt weiter. Viele der Minderjährigen tragen durch das erlebte Leid tiefe Wunden an Leib und Seele mit sich. Deshalb achten die Mitarbeiter im Erstgespräch auch auf mögliche Traumatisierungen. In der Aufnahmestelle werden den jungen Flüchtlingen Programme zur Freizeitgestaltung angeboten sowie erste Sprach- und Kulturkenntnisse vermittelt. Nach etwa drei bis vier Wochen geht es für die Asylsuchenden dann weiter in andere Landkreise, je nach Quotenstand, in oder außerhalb von Baden-Württemberg. Der Landkreis hat sein Aufnahmesoll nach dem Verteilungsschlüssel des Bundes in der Aufnahmeanzahl von jungen Flüchtlingen bereits erfüllt.