Kreis Lörrach Hilfe für die Region

So erfolgreich wie noch nie war „Leser helfen Not leidenden Menschen“ im vergangenen Jahr. Jetzt zog der Trägerverein der Hilfsaktion unter dem Dach des Verlagshauses Jaumann Bilanz.

Kreis Lörrach. „Eine Bilderbuchaktion geht zu Ende“, titelte unsere Zeitung in der Weihnachtsausgabe. Diese Schlagzeile griff Guido Neidinger, der Vorsitzende des Vereins „Leser helfen“, in der Mitgliederversammlung noch einmal auf. Rückblick Mit diesem Zitat brachte er das Ergebnis auf den Punkt. Knapp 176 000 Euro an Spenden konnte der Verein im Jahr 2016 verbuchen – so viel wie noch nie. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Steigerung um 22 000 Euro. „Dies ist ein deutlicher Beleg für das große Vertrauen, das wir bei Sponsoren, Gönnern und in der Bevölkerung genießen“, betonte Neidinger in seinem Tätigkeitsbericht, Hilfsprojekte Es gab jedoch nicht nur Einnahmen. „Eine Freude ist es uns jedes Mal, wenn wir das gespendete Geld wieder ausgeben können“, machte der Vorsitzende den eigentlichen Sinn von „Leser helfen“ deutlich. Die gestiegenen Einnahmen versetzen den gemeinnützigen Verein in die glückliche Lage, immer höhere Beträge für wohltätige Zwecke ausgeben zu können. 50 000 Euro flossen alleine in die Obdachlosenhilfe. Bedacht wurden das Erich-Reisch-Haus, die Vereine Pro Digno und Kreuzweg in Lörrach sowie die Wärmestube in Weil am Rhein.

Unter der Regie des Erich-Reisch-Hauses entstand in Brombach ein Zuhause für acht obdachlose Frauen. „Leser helfen“ steuerte die gesamte Einrichtung im Wert von 30 000 Euro bei. „Solche Summen wären noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen“, freute sich Guido Neidinger über die Möglichkeiten, die der Verein inzwischen hat. Einzelfallhilfe Wichtig ist dem Mitgliederteam, dass nicht nur Groß-Projekte gefördert werden, sondern auch Hilfe im Kleinen geleistet wird. Auch dies ist erneut gelungen. Mehr als 60 000 Euro kamen hilfsbedürftigen Menschen (Einzelpersonen und Familien) im Landkreis zu Gute. Großes Engagement „Die Erfolge der vergangenen Jahre fallen nicht vom Himmel. Wir müssen hart dafür arbeiten“, machte Neidinger deutlich, dass die Aktion trotz aller Erfolge kein Selbstläufer ist. Sein besonderer Dank galt Uta Schroeder, die mit viel Engagement – inzwischen quasi ganzjährig – die Geschäfte des Vereins führt und neue Projekte frühzeitig vorbereitet.

Auch die Mitglieder bringen sich immer wieder mit viel Engagement ein – allen voran Bärbel Jung. Sie leitet seit zwei Jahren mit ihrem professionellen Team, unterstützt von Schülern der Pestalozzischule und der Hellbergschule den Service an der Zirkusgala „Salto Sociale“ mit 240 Gästen. Veranstaltungen Mit einem Rekordergebnis endete der Weihnachtsmarkt und reihte sich damit in die Erfolge aller Veranstaltungen ein. Zu verdanken ist dies vielen Helfern, allen voran Anne und Klaus Boos. Die Veranstaltungen von „Leser helfen“ begannen Ende Oktober mit der „Binzener Runde“ – einem wundervollen Abend – im Hotel Restaurant Mühle. Neben Unterhaltung und Kulinarik wurde auch das Schwerpunktthema „Obdachlosigkeit“ aufgegriffen. Mit bewegenden Worten schilderte ein ehemaliger Obdachloser eindrücklich seine damalige schwierige Situation.

Den Schlusspunkt setzte die Zirkusgala „Salto Sociale“, die sehr schnell zum Publikumsrenner wurde. Neben dem Serviceteam setzte die Küchencrew um Chefkoch Christof Wilke von der bbv-Akademie kulinarische Qualitätsmaßstäbe. Für das Programm sorgten die Artisten des Lörracher Weihnachtszirkus, Künstler des Basler Palazzo Colombino und des Basler Zirkusfestivals „Young Stage“. „Diese Kooperationen machen ein Programm von Weltklasse möglich“, freute sich Neidinger. Wechsel im Vorstand Innerhalb des Trägervereins wurde ein Wechsel im Vorstand vollzogen. Letztmalig trug der langjährige Schatzmeister Hans-Peter Kugler das Zahlenwerk mit Einnahmen und Ausgaben vor und gab fachkundige Erläuterungen zu den einzelnen Positionen. Schatzmeister und Vorstand wurden einstimmig entlastet. Kugler kandidierte aus Altersgründen nicht mehr. Neidinger dankte ihm für die langjährige Treue und würdigte vor allem seine Zuverlässigkeit. Kugler war über 20 Jahre Schatzmeister von „Leser helfen“ und wird den Verein auch weiterhin als Mitglied begleiten. Im Amt folgt ihm Nadine Grether nach. Seit Jahren ist sie der Hilfsaktion „Leser helfen“ eng verbunden, hat Finanzdienstleistungen studiert und ist als Firmenkundenberaterin bei der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden laut Neidinger „geradezu prädestiniert für die Tätigkeit der Schatzmeisterin“. Ausblick „Neue Aktivitäten sind nicht geplant, Überraschungen aber nicht ausgeschlossen“, betonte Neidinger. Start ist mit der Binzener Runde am 27. Oktober. Auf dem Weihnachtsmarkt ist „Leser helfen“ vom 7. bis 10. Dezember präsent. Die Zirkusgala „Salto Sociale“ findet am Samstag, 16. Dezember, im Weihnachtszirkus statt. Anmeldungen sind noch möglich unter Tel. 07621/403327 (vormittags). Die Hauptziehung der Tombola ist für den 19. Dezember geplant. Schlussworte Abschließend dankte Neidinger allen Sponsoren und Gönnern für ihre Unterstützung. Das Rückgrat der Hilfsaktion aber bleiben „die unzähligen Spender, denen mein ganz besonderer Dank gilt, verbunden mit der Hoffnung, dass sie uns weiterhin gewogen sind. Denn nur so können wir unsere Aufgabe, soziale Hilfe in unserer Region zu leisten, erfüllen.“