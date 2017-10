Kreis Lörrach „Ich wollte meine Talente ausleben“

René Borbonus ist als Vortragsredner, Trainer und Buchautor ein Spezialist für berufliche Kommunikation, Präsentation und Rhetorik. Am Montag, 8. August, wird er ab 18 Uhr im Rahmen der Reihe Studium Generale der Dualen Hochschule Baden-Württemberg im Georg H. Endress-Auditorium reden. Adrian Steineck sprach mit dem Referenten im Vorfeld der Veranstaltung.

Klarheit ist vor allem ein Kommunikationsthema. Das spüren wir jeden Tag, ganz gleich, ob wir gerade Sender oder Empfänger sind. Schon für sich selbst Klarheit zu gewinnen, ist eine echte Herausforderung. Das ist zuerst ein Selektionsproblem, und hier kann jeder für sich gezielte Maßnahmen ergreifen.

Dann ist Klarheit in der Kommunikation natürlich eine Frage der Rhetorik. Wie vermittle ich anderen, was mir wichtig ist? Hier gilt es, unklare Muster zu erkennen und eine Haltung der Klarheit einzunehmen. Es gibt ganz konkrete Filter und Instrumente, die dafür sorgen, dass andere uns besser verstehen. Und schließlich gibt es viel Unklarheit in Gesprächen, zum Beispiel, weil Menschen unterschiedliche Gesprächsstile pflegen. Ein Bewusstsein für diese Unterschiede kann viel verändern. Um all das geht es im Vortrag: Klarheit für mich, Klarheit für dich, Klarheit für uns.

Das Bedürfnis nach Klarheit hat es schon immer gegeben, und die Nachfrage nach Hilfe bei der Kommunikation auch. Aber tatsächlich steigt der Bedarf. Es stimmt auch, dass das Internet diesen Bedarf verändert hat. Für Menschen, die etwas wirklich Wichtiges zu sagen haben, ist es viel schwieriger geworden, mit ihren Botschaften noch durchzudringen. Das ist die quantitative Seite der Veränderung.

Damit einher geht auch eine qualitative Verschiebung. Online florieren viele unklare Kommunikationsmuster, die in der Offline-Kommunikation No-gos sind. Online ist es zum Beispiel leichter, sich in der eigenen Filterblase zu verkriechen, anstatt sich mit gegenteiligen Meinungen zu konfrontieren. Mit dem Alter hat all das aus meiner Sicht aber nur bedingt zu tun. Die Risiken und auch die Chancen der Online-Kommunikation sind für alle gleich.

Vor allem wollte ich meine Talente ausleben. Ich bin ein eher bequemer Mensch, und deshalb wollte ich immer etwas machen, das ich jeden Tag mit Freude anpacke. Schon während der Schulzeit wurde mir gespiegelt, dass ich ein Talent dafür habe, Wissen zu vermitteln und Menschen durch Worte zu erreichen. Ich tue letztlich also einfach das, was ich am besten kann.

Es ist aber keineswegs so, dass mir Reden schon immer leichtgefallen wäre. Selbst heute bin ich mir nicht sicher, ob ich das von mir sagen kann. Ich bin von Natur aus ein eher introvertierter Mensch. Das führt dazu, dass ich das Reden sehr ernst nehme.

Besonders in Berufen mit einem hohen Komplexitätsgrad gibt es natürlich ein starkes Bedürfnis, den Menschen die schwierigen Inhalte bildhaft und verständlich zu erklären. Viele Teilnehmer sind Führungskräfte der ersten und zweiten Ebene in großen Konzernen oder im Mittelstand, Ärzte, Anwälte, Bankmitarbeiter oder auch Politiker.

Tatsächlich ist das Niveau im Durchschnitt sehr hoch, und das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal unserer Trainings. Es kommen aber durchaus auch junge Menschen, die das Training als Investition in ihre persönliche Entwicklung betrachten. Was wir immer wieder als Rückmeldung bekommen, ist, dass selbst gestandene Redner schon nach kürzester Zeit große Veränderungen spüren. Auch die Atmosphäre wird sehr geschätzt. Da entsteht eine große Verbundenheit, und viele Teilnehmer vernetzen sich beruflich und privat miteinander.

Im Vortrag gebe ich den Zuhörern natürlich eine ganze Reihe von handfesten Techniken und Impulsen mit. Einige ganz einfach Tipps, die immer helfen, betreffen die Steuerung von Kommunikation. Grundlegend ist zum Beispiel, mit einem klaren Ziel ins Gespräch zu gehen.

Ganz wichtig ist dabei die Frage: Woran kann ich später messen, ob das Gespräch erfolgreich war? Dann im Dialog bewusst zuhören und klärende Fragen stellen, anstatt voreilige Schlüsse zu ziehen.

Einen großen Unterschied macht auch die einfache Erkenntnis, dass Menschen unterschiedliche Gesprächsstile haben. Wenn wir uns diese Unterschiede bewusst machen und auch die eigene Kommunikation hinterfragen, erfüllen Gespräche auch die Erwartungen, die wir in sie setzen.

